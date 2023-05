Amici 2023, Wax “con Angelina amicizia nata con il tempo”/ “Un rapporto fatto di…”

Wax dopo Amici 2023: “Ora vedo una luce in fondo a quel buio“

Nonostante la vittoria sfumata nella finale di Amici 2023, Wax si dice felicissimo del percorso fatto nel talent show di Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante pupillo di Arisa ha ripercorso le emozioni di questa avventura televisiva e ammette di aver parecchio sentito la mancanza della famiglia: “Sono stati mesi lunghi e complicati pieni di cose belle da fare ma anche di mancanze, la mia famiglia in particolare, ho pianto tanto quando li ho riabbracciati“.

Amici è stato un palcoscenico importante per il giovanissimo artista e ha ammesso, metaforicamente parlando, di aver ritrovato la luce dopo il buio: “Mi ha mostrato dei colori in una situazione nella quale vedevo solo quelli tipici del buio. Ho cantato, mi sono esibito, ma in realtà mi sono più che altro conosciuto a fondo. Ora vedo un arcobaleno intero, ma soprattutto una luce in fondo a quel buio“.

Wax, il rapporto con Maria De Filippi, Arisa e Angelina Mango

Fondamentale, per Wax, è stato il supporto di Maria De Filippi: “Mi ha aiutato tanto chiedendomi di aprire gli occhi e guardarmi attorno, di guardarmi dentro soprattutto. Mi ha stretto la mano e mi ha accompagnato fino a qui: penso che più o meno tutti i ragazzi possano dire di essersi sentiti così“. E, dopo la finale di Amici 2023, il cantante dedica parole al miele anche per la sua coach, Arisa, che l’ha aiutato a crescere artisticamente e non solo: “Mi ha sbloccato con il suo modo materno di essere. Arisa mi ha fatto sentire seguito e accompagnato a 360 gradi“.

Si è poi detto felicissimo della vittoria di Mattia Zenzola (“ha lottato per due anni credendo nel suo obiettivo, ovvero vincere il programma“) e, infine, ha parlato anche del rapporto speciale instaurato con Angelina Mango: “È un’amicizia nata con il tempo, è un rapporto fatto non solo di abitudini in comune per la convivenza, ma di emozioni vissute al massimo e condivise. Abbiamo avuto due percorsi diversi, ma hanno fortificato in ugual modo le nostre personalità“.











