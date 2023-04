Amici 2023, Wax: “Ma che ne sanno loro!”/ Non va in finale? Scontro con i giornalisti

Amici 2023, Wax é eliminato prima della finale? Il pronostico sulla critica dei giornali

Wax non ci sta a chi lo darebbe fuori dalla competizione in corso per la finale e tra i preannunciati nuovi eliminati di Amici 2023 di Maria De Filippi. Il cantautore di Ballerine e guantoni non sarebbe destinato a prendere parte alla finale del talent show di Maria De Filippi, o almeno questo é stando a quanto pronosticato dalla critica recensita dai giornali, che perviene al rinnovato daytime del talent show, datato 7 aprile 2023. Quando in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity vengono trasmesse le immagini delle reaction dei talenti ballerini e cantanti concorrenti in corsa, alla sentenza critica, più o meno positiva e/o più o meno negativa dei giornali sulla base delle rispettive performance ad Amici 2023 in corso. E piuttosto accesa é la reaction a caldo di Wax.

La reaction a caldo di Wax ai pareri dei giornalisti

“Ma che ne sanno questi? -sbotta Wax, alla presa visione delle critiche de Il giornale e il Quotidiano nazionale titolate ai suoi danni al grido di “Sabbia nel letto” e “Smarrito”-, loro non capiscono niente!”. Ancora una volta Wax va in escandescenza, dando libero sfogo alla sua autenticità. E c’é chi, tra i coinquilini in casetta, lo bacchetta. Si tratta di Benedetta Vari, che richiama Wax al bon ton e al rispetto nei riguardi dei giornalisti per quanto espresso, “sono dei pareri importanti e con loro ci devi lavorare”. “E io dico quello mi pare, perché loro dicono quello che gli pare… io fuori con la gente che parla così non ci lavoro… se mi dicono ‘sabbia nel letto’ etc…io li mando affan*ulo!”.

Tra le altre parole critiche della stampa, si legge poi il consiglio spassionato a Wax di darsi ad una carriera che non sia quella intrapresa ad Amici 22, del cantautore. Una sentenza a suon di “Arisa gli salvi la carriera e gli dica che deve prendere un’altra direzione”. Che il cantautore di Ballerine e guantoni, tra i possibili nuovi eliminati, sia quindi destinato a non qualificarsi alla finale di Amici 2023? La domanda sorge ora spontanea.

