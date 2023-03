Amici 2023, Wax si isola: che succede?/ Il gesto del rivale Aaron Cenere

Amici 2023 di Maria De Filippi, Wax si apparta in solitaria: che succede con Aaron Cenere?

Nel mezzo della competizione tra i 14 talenti concorrenti in corsa ad Amici 2023, Wax si isola e Aaron Cenere tenta la riappacificazione con il rivale. Accade nel daytime del talent show datato 20 marzo 2023, quando il primo cantautore si apparta in solitaria e, lontano dal resto dei compagni di studio, in reaction all’eliminazione di NDG. Quest’ultimo é il secondo eliminato dopo Megan Ria decretato alla prima puntata del serale di Amici 22 (Amici 2023), che ora si rivela essere stato un punto di riferimento nel percorso formativo di Wax intrapreso al talent show. Tanto che quest’ultimo non accetterebbe l’uscita di scena del rivale amico. E nel mezzo della solitudine, trova la vicinanza di Aaron Cenere, suo nemico annunciato.

Aaron Cenere tenta la pace: NDG ricongiunge i due rivali, ad Amici 2023?

“Dispiaciuto che ci siamo conosciuti solo nell’ultimo mese- sussurra Aaron a Wax dopo il termine della prima puntata, al rientro in casetta-, quando fai così sono contento che hai capito chi sei… perché dal tuo passato si potevano prendere tante strade sbagliate…”. Il riferimento é agli anni di difficile percorso adolescenziale, dove la famiglia versava in condizioni economiche difficili e per Wax la strada é stata la maestra, prima della scuola di Amici 2023: “Poi hai preso la strada, quella del cuore – prosegue Aaron in un tentativo di vicinanza e pace con il cantautore di Ballerine e guantoni-, anche se ti odio e godo che ho vinto ma sei forte Waxiello e quando qualcuno mi mette in difficoltà significa che é forte”. Wax sembra asciugare le lacrime anche grazie alla vicinanza di Aaron, dopo l’uscita del rivale amico e, come i due nemici, cantautore, NDG.

Tuttavia, Aaron non é disposto a rinunciare alla vittoria di Amici 2023 né alla competizione con Wax: “Sarà una bella lotta”, aggiunge il biondo. Wax é disposto a lottare in amicizia: “questo é il bello”. Aaron però non gradisce gli sbalzi d’umore e l’alienazione ricorrente di Wax: “e basta scappare da queste cose… sono le cose che ricorderai sempre”, esorta il rivale ad integrarsi nuovamente al gruppo, il biondo cantautore. Ma quali altre sorprese riserverà il confronto tra i rivali, ad Amici 2023?













