Amici 2023 di Maria De Filippi, Niveo si racconta in un’intervista post-talent: la verità del cantautore

Wax é tra i preannunciati finalisti al serale di Amici 2023, a detta degli innumerevoli supporters e, tra questi, non manca Niveo! Quest’ultimo, tra gli inaspettati eliminati nel pre-serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, anticipa la sua finale ideale del serale di Amici 2023 in corso, tra le altre dichiarazioni post-talent appena rilasciate. In un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni di MondoTV24, a poche ore dalla messa in onda del nuovo appuntamento TV che tra i talenti in corsa vede Piccolo G tra gli eliminati definitivi ad Amici 2023, Niveo svela le sensazioni maturate rispetto all’eliminazione subita dagli insegnanti di ruolo al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi che non l’hanno promosso all’upgrade di concorrente seralista: “Arrivare a un passo dal serale? Intanto la torta me la sono mangiata, anche senza quella ciliegina che avrei voluto – fa sapere l’intervistato, sibillino-. Io sto seguendo ancora il programma e i ragazzi”.

Amici 2023, Wax tra i concorrenti finalisti?/ Il pronostico di Niveo

Wax é tra i preannunciati finalisti di Amici 2023: parla Niveo

Reduce dal rilascio del nuovo singolo, dopo i precedenti presentati ad Amici 22 (Amici 2023) Scarabocchi e Sui sedili della metro, poi, svela la sua finale ideale del talent show in corso, senza nascondere l’inscindibile legame che lo vincola ai suoi preannunciati “finalisti”: “Ho un’amicizia particolare con Wax, Mattia, Piccolo G, Cricca, sono persona incredibili. Loro sono stati fondamentali durante il mio percorso. Spero di vederli molto presto. Anzi, spero che loro arrivino fino alla fine, ma di vederli dopo”.

Di certo, quindi, l’intervistato e ormai ex allievo di Lorella Cuccarini rimarrà deluso alla notizia degli spoiler TV del momento, che danno Piccolo G tra i nuovi eliminati di Amici 2023… Chiaramente gli stessi spoiler sono destinati a confermarsi o smentirsi con la messa in onda del secondo serale di Amici, previsto per il 25 marzo 2023.

