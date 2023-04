Amici 2023, web attacca Cricca “Non ce ne liberiamo più”/ L’eliminazione di Ramon divide i fan

Il sesto serale di Amici 2023, andato in onda ieri sera 22 aprile, è già sulla bocca di tutti a causa dell’eliminazione di Ramon Agnelli, il ballerino andato al ballottaggio contro il cantante Cricca, che da ieri sera è finito in mezzo a una bufera di polemiche.

L’eliminazione di Ramon contro di lui non è piaciuta al pubblico, che si scaglia contro il cantante definendolo anche raccomandato, tra le tante cose, nonostante Cricca sia stato molto legato a Ramon all’interno del programma. Ecco che cosa sta succedendo e cosa si dice sull’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi.

Ramon eliminato, polemica sulla vittoria di Cricca

Il verdetto del sesto serale di Amici 2023 ha decretato l’eliminazione di Ramon, a favore del cantante Cricca, del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, un risultato che non è piaciuto per nulla al pubblico del programma che sul web da ore ha cominciato una vera e propria polemica nei confronti del concorrente. Infatti, l’artista è stato fortemente attaccato sui social network, con diversi commenti negativi nei suoi confronti, di molte persone che volevano lui fuori dal talent. Molti utenti sono indignati dalla sua vittoria, che pensano sia ingiusta nei confronti del ballerino Ramon, che faceva parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, soprattutto perché il pensiero comune è quello che Cricca sia raccomandato.

Tra i commenti negativi che stanno girando sul web si legge “Non ci libereremo mai di lui”, oppure “Esce Ramon e non Cricca che manco doveva esserci al serale” e ancora “Cricca chi hai pagato?”. Insomma, Cricca non è certo tra i preferiti di questa edizione per il pubblico, che dai commenti sembra pensasse che il cantante non meritasse neanche di accedere alla fase del serale. Dal canto suo, Cricca si è detto molto dispiaciuto per l’uscita di Ramon da Amici 2023: “È stata la persona che mi è stata più vicina di tutti. Nonostante abbia tanto bisogno degli altri è quello che sta più vicino a tutti e credo che questo posto gli abbia fatto bene. Non sei uno contro il mondo, venendo qui è come se fossi rinato e io fuori da qui ci sono e come me tanti altri”.

Cricca è raccomandato? Il pensiero del pubblico

Come si percepisce dai commenti del pubblico di Amici 2023, che quest’anno sembra più agguerrito che mai, si pensa che Cricca sia raccomandato o meglio uno dei preferiti da Maria De Filippi. Il cantante di Rimini, scelto da Lorella Cuccarini per andare al serale, è al centro delle polemiche già da quando è rientrato nel programma dopo aver perso una sfida. Questo episodio l’ha messo in cattiva luce agli occhi del pubblico, che da allora non lo vede di buon occhio.

Anche stavolta si salva dall’eliminazione, altro tassello che secondo gli utenti si aggiunge alla sua strada “preferenziale” che, per molti, lo vedrà arrivare probabilmente alla finale. Ovviamente, si tratta solo di voci, di gossip che spesso nascono tra il pubblico del talent di Canale 5, che ormai da 22 anni fa parlare e dibattere per quello che succede durante le puntate. Intanto, dopo la sua eliminazione da Amici 2023, ieri Ramon ha avuto una bella sopresa: gli è stata offerta una borsa di studio a New York, presso la Complexios Contemporary Ballet di David Richardson. Un ottimo premio di consolazione per il ballerino che ha dovuto lasciare il serale, che ora può iniziare a mettere le basi per la sua carriera futura.

