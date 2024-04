Amici 2024, Alessandra Celentano lancia il doppio guanto di sfida/ La prova cover contro Mida e Sarah

Amici 2024, Alessandra Celentano sfida Mida e Sarah Toscano

S’infiamma la competizione del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano verso le squadre competitor. La maestra di ballo e caposquadra insieme a Rudy Zerbi dei Zerbi-Cele sfida i competitor rivali schierando i ballerini allievi Dustin Taylor e Marisol Castellanos tra i quali é ufficialmente aperta la sfida finale al titolo di vincitore di ballo. Ma non solo.

I due giovani talenti sono gli ultimi superstiti ballerini della sfida a tre squadre e quindi entrano di diritto a prendere parte da finalisti alla puntata finale di Amici 2024, di cui si hanno le prime importanti anticipazioni online come la messa in onda prevista in diretta a maggio 2024. Ma prima della finale, alle semifinali Alessandra Celentano sfida le due squadre antagoniste con un doppio guanto di sfida preparato per la settima puntata serale in onda sabato 4 maggio 2024.

Lo sfidante scelto dalla sorte é…

“Sí, tra i miei due ballerini c’é il vincitore di ballo e/o il vincitore del programma e alle altre squadre lancio un guanto- fa sapere Alessandra Celentano, lasciando intendere nella dichiarazione di sfida di essere pronta a schierare entrambi i suoi allievi e di aver lasciato alla sorte dei dadi indicare l’australiano come sfidante -…io non ho preferenze su chi schierare ma ai dadi esce Dustin, quindi do a a voi la possibilità, Mida e Sarah, di esibirvi in una prova cover e di riarrangiarla”, prosegue ancora il messaggio.

Tra le righe della comunicazione, poi, Alessandra Celentano si dice certa che tra le squadre competitor nessuno cantante brilli tanto quanto il talento nel ballo di Dustin: “tanto sono sicura che non ci sono fuoriclasse…”.

Quindi, Mida e Sarah Toscano cominciano da subito a preparare le prove per il doppio guanto che li vede protagonisti alla settima puntata di Amici 2024. Chiaramente la scelta artistica dei due cantautori é presa di comune accordo con la mentore e i caposquadra nei Cuccalo, per la categoria canto Lorella Cuccarini e il ballo Emanuel Lo. Nel frattempo insieme a Lorella Mida e Sarah proverebbero rispettivamente i brani Portami a ballare e All I want.

