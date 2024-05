Amici 2024: Alfonso Signorini lancia la gara Bohème/Chi vince tra Petit, Holden, Marisol, Dustin, Sarah, Mida

Amici 2024, Alfonso Signorini lancia una sfida nella sfida: la prova Bohème

Si complica la sfida del serale di Amici 2024 per i talenti cantanti e ballerini ammessi alla gara, con una prova teatrale lanciata da Alfonso Signorini. Chiamato alla sfida nella sfida sono i concorrenti del serale i ballerini Marisol Castellanos e Dustin Taylor e i cantanti Holden, Mida, Sarah Toscano, Petit. La nuova prova, somigliante ai guanti di sfida lanciati dai caposquadra alla sfida a tre squadre del serale del talent show, é voluta su richiesta di Alfonso Signorini per l’evento che lo vede alla direzione artistica dello spettacolo di Bohème all’Arena Di Verona.

Così come trapela nell’rvm cui presta voce Mida nell’appuntamento daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 7 maggio 2024, Alfonso Signorini invita i talenti di Amici 2024 a sfidarsi a colpi di arte e prove di canto e ballo che abbia un messaggio artistico di cui farsi veicolo in occasione dello spettacolo Bohème del 19 luglio 2024, atteso nel suggestivo teatro dell’Arena di Verona di Giacomo Puccini.

Chi é il vincitore della sfida nella sfida di Alonso Signorini ad Amici 2024?

Il noto conduttore del Grande Fratello 2024, oltre ad essere esperto delle arti e talentscout, apre quindi ad un concorso con dei premi in palio per più di un vincitore, previsti per i concorrenti semifinalisti di Amici 2024. Ma chi sia candidato alla vittoria del concorso tra Mida, Holden, Sarah Toscano, Petit, Marisol Castellanos e Dustin Taylor é ancora presto per dirlo. O meglio lo si potrà scoprire solo alla messa in onda della gara che su richiesta di Alfonso Signorini chiama i talenti di Amici a rivisitare parte dell’opera Bohème con un taglio coreografato per i ballerini e un pezzo rivisitato con barre o sviluppi di musica per i cantanti.

Volendo pronosticare l’eventuale premio in palio viene facile pensare che Alfonso Signorini possa fare selezioni tra i concorrenti per un invito ad un ruolo nella sua opera teatrale.

Questo, mentre intanto s’infiamma la sfida tra i concorrenti nel circuito canto con il nuovo record in ascolti su Spotify di Sarah Toscano che soffia il primato originale a Holden…











