Amici 2024, le anticipazioni della registrazione della puntata in onda domenica 27 ottobre: due sfide

Oggi 24 ottobre, negli studi di Canale 5 si tiene la registrazione della nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024, che andrà in onda domenica 27 ottobre. È stata per gli allievi della scuola una settimana alquanto impegnativa, durante la quale non sono mancate prove interne e classifiche che hanno suscitato più di uno scontro tra gli allievi. E l‘atmosfera torna ad essere tesa anche in studio, soprattutto per i due ragazzi che dovranno affrontare la nuova sfida.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 22 ottobre 2024/ Marcello e Giada escono insieme!

Nella puntata registrata oggi, Trigno e Rebecca dovranno affrontare la rispettiva sfida dopo essersi classificati ultimi nella classifica di canto e ballo della scorsa settimana. L’allievo di Anna Pettinelli e la ballerina di Deborah Lettieri riusciranno a mantenere il banco o dovranno lasciarlo a qualcuno considerato più abile e talentuoso?

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono ancora fidanzati?/ La segnalazione: "Erano insieme a Napoli"

Nuova classifica e possibili scontri tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano ad Amici

Anche nel corso della puntata del 27 ottobre avrà luogo la nuova sfida tra ballerini e cantanti di Amici 2024. Maria De Filippi ospiterà in studio una serie di ospiti che comporranno la giuria esterna che voterà le esibizioni degli allievi, creando le classifiche che porteranno ad un nuovo vincitore e, soprattutto, ad un ultimo che finirà in sfida.

Oltre alle gare di canto e ballo, alcuni allievi dovranno esibirsi nei compiti assegnati loro in settimana da uno o più professori. La registrazione di Amici 2024 potrebbe riservare anche accesi scontri tra professori, in particolare tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. La prima, durante la settimana, ha chiaramente manifestato il suo dissenso per alcuni metodi della maestra, criticandoli aspramente. Il che potrebbe portare oggi alla risposta piccata della Celentano.

Amici 2024, Rudy Zerbi attacca Diego Lazzari: "Ipocrita, "/ "Sei attento ai like e basta, ora vai in sfida"

Non solo sfide nella nuova registrazione di Amici 2024

Spazio, però, anche a ospiti musicali e a momenti esilaranti, come l’ormai ben noto gioco dei palloncini contenenti messaggi anonimi da parte degli allievi di Amici 24. Un metodo che sta portando a galla non solo rapporti interni alla scuola, ma anche i primi amori di questa nuova edizione.