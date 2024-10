Amici 2024, anticipazioni registrazione puntata 3 novembre: nuove gare in studio

Anche questo giovedì, 31 ottobre 2024, si registra una nuova puntata del daytime domenicale di Amici, che andrà in onda il 3 ottobre su Canale 5. È stata una settimana molto movimentata per gli allievi, che si sono ritrovati al centro delle furenti discussioni dei propri professori, e che oggi tornano a mettersi alla prova al centro dello studio con una nuova gara di canto e di ballo. A giudicarli, come sempre, una commissione esterna, chiamata a votare la performance portata in puntata.

Alla conduzione della nuova puntata di Amici 2024 l’immancabile Maria De Filippi, che in questi giorni ha registrato anche lo speciale di Amici con Silvia Toffanin, che ospiterà tutte le star nate dal talent. In studio anche ospiti musicali, probabilmente sempre ex del talent, che si esibiranno in diretta.

I compiti e gli scontri di Amici 2024

Tornando alla gara della nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024, nella registrazione di oggi gli allievi affronteranno non solo la sfida di canto e ballo, ma anche dei compiti ricevuti dai prof. Un tema, quello dei compiti, che in settimana ha scatenato liti sia nella commissione di ballo che in quella di canto. Le richieste di Alessandra Celentano ai ballerini della classe hanno fatto infuriare Emanuel Lo, che ha avuto con la maestra un’accesa discussione. Stessa cosa per Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: quest’ultimo ha interrotto una verifica richiesta dalla collega agli allievi, accusandola anche di essere la ‘Vessicchio tarocca’.

Un’atmosfera tesa che potrebbe riproporsi anche nel corso della registrazione di Amici 2024 di oggi, visto che in settimana sono stati comunque assegnati dei compiti agli allievi.

Anticipazioni Amici 2024: le sfide di Teodora e Luk3

Nel corso della nuova puntata di Amici 2024 saranno inoltre svolte le sfide dei due allievi che si sono classificati ultimi nelle classifiche di canto e ballo di domenica scorsa. Parliamo di Teodora, allieva di Deborah Lettieri, arrivata alla sua seconda sfida, e di Luk3, allievo di Lorella Cuccarini. Riusciranno entrambi a superare la sfida o dovranno abbandonare definitivamente la scuola?

