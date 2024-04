Amici 2024, Ayle: é amore con Lucia Ferrari?/ La confessione dopo l’eliminazione

Amici 2024 di Maria De Filippi, Ayle rompe il silenzio social dopo l’uscita di scena

Trapela il possibile indizio di un amore nascente tra il primo e l’ultima dei cinque eliminati di Amici 2024, Ayle e Lucia Ferrari. Tra le Instagram stories del cantautore biondo, primo eliminato alla prima puntata del serale di Amici 2024, giunge il quesito di un utente che si interroga sui rapporti intercorrenti tra il beniamino e la ballerina uscente come quinta eliminata dal talent di Amici, Lucia Ferrari. L’italo-americana avrebbe stretto un rapporto particolare nell’esperienza di studio delle arti intrapresa con Ayle, tanto da spingere i fan del cantautore a chiedergli di lei, in particolare dal momento che la ballerina é uscita di scena e potrebbe raggiungerlo in una reunion fuori dagli studi Elios di Amici 2024.

Ayle: "Per me lui é un vero artista..."/ Anticipa il vincitore di Amici 2024?

“Cosa c’è fra te e Lucia?”, incalza il cantautore di Il tuo nome qualche utente sul re dei social di Instagram e il diretto interessato, in una sorta di anticipazione che preannuncerebbe la quinta eliminata alla terza puntata del serale di Amici 2024, fa sapere di tutta replica: “Chiedetelo a lei“.

Ayle non intende sbilanciarsi sulla nuova eliminata di Amici 2024 di Maria De Filippi: Lucia Ferrari é pronta a rispondere al quesito?

Insomma, sembra proprio che Ayle non voglia sbilanciarsi sulla conoscenza che tra le altre ha stretto nella casetta dei talenti cantanti e ballerini di Amici 2024 di Maria De Filippi, con l’Italo-americana. Eppure gli basterebbe smentire categoricamente la possibilità che sia nata una storia d’amore per spegnere l’annesso possibile gossip sul nascere. E la domanda da porsi intanto é se Lucia Ferrari possa voler rispondere in prima persona al quesito che ora rimbalza su di lei, indirettamente, complice l’intervento social di Ayle.

Amici 2024, Sarah divide il web: la cover di Click Boom fa discutere/ É polemica sulla 3a puntata serale!

Nel frattempo, inoltre, alla nuova box di domande social pervenuta sull’account personale il cantante biondo eliminato non lesina dichiarazioni sul papabile candidato al titolo di vincitore ad Amici 2024 di Maria De Filippi. Si parla più precisamente del cantautore allievo di Rudy Zerbi e ormai ex rivale del biondo, Holden, sul cui conto Ayle spende parole di stima e affetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA