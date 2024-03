Amici 2024: Ayle e Kumo premiati da Marlù/ Cosa faranno gli eliminati con i premi

Amici 2024 di Maria De Filippi: Ayle e Kumo sono i primi due eliminati

Ayle e Kumo sono i primi due eliminati, ma si aggiudicano entrambi il premio Marlú, al serale di Amici 2024. Mentre la competizione tra i talenti ballerini e cantanti si fa sempre più accesa, con Holden tra i candidati favoriti alla vittoria del circuito canto competitor al ballo, i due eliminati ricevono una premiazione di all’incirca 7mila euro in gettoni d’oro, inaspettata.

Marlú, tra i brand in partnership al serale del talent show di Amici di Maria De Filippi, riconosce il talento e premia gli eliminati del talent show su volontà dei tre giudici adibiti alle votazioni Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Rispettivamente il cantautore di Allergica alle fragole e Il tuo nome, finalista mancato a prima firma Il sussidiario.net, e il ballerino modern. Così come fa sapere lo stesso brand certificatore, tra i nuovi post rilasciati via Instagram.

La reazione a caldo degli eliminati, al premio di merito per il cantante e il ballerino di Amici

“Ciao, questo é il mio premio Marlú e con questo premio quest’estate andrò a studiare in giro”, fa sapere in un videomessaggio il ballerino eliminato Kumo, allievo di ballo modern di Emanuel Lo uscito dal talent show. La parola poi passa ad Ayle, allievo protetto cantautore di Anna Pettinelli, uscente da Amici 2024: “Ciao a tutti volevo ringraziare Amici e Marlú, con la vincita voglio continuare a studiare canto e migliorare le mie attrezzature in studio di registrazione”, fa sapere il cantautore in videomessaggio.

Insomma, l’obiettivo degli eliminati resta quello di continuare a inseguire il sogno di migliorarsi in termini di formazione nella propria disciplina di studio e fare di essa un lavoro professionalizzante, divenendo dei veri e propri professionisti: Kumo nel ballo e Ayle nel canto. Riusciranno Ayle e Kumo, fuori dal contesto di Amici di Maria De Filippi, a trovare le energie e la volontà per inseguire ancora il proprio sogno, oltre il tempo e lo spazio del talent show?











