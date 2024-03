Amici 2024: Ayle é promosso al serale, dopo il ritiro/ Il messaggio agli haters

Amici 23 di Maria De Filippi: Ayle vola al serale, dopo gli up and down!

Ayle é promosso alla fase serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, contro gli haters e chi all’interno del talent show non lo riterrebbe all’altezza della situazione. É quanto emerge dal daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, datato 14 marzo 2024.

“Ciao Ayle -é la madre del cantautore pupillo di Anna Pettinelli che ha ottenuto l’accesso al serale di Amici 2024 e pertanto può indossare la maglia dorata”-..ce l’ho fatta …sto al serale -dichiara commosso Ayle. La madre é al settimo cielo tanto quanto il figlio cantautore ” che bellezza, sei contento?”. ” Sono contro tutti e questo percorso é stato travagliato -dichiara Ayle parlando degli up and down ad oggi affrontati, fino al rilascio del nuovo singolo Il tuo nome e la chance ottenuta di accedere alla fase serale di Amici 23-, si cade e ci si rialza”. La madre non può trattenere la commozione e si complimenta con il giovane pupillo di Anna Pettinelli: “E tu sei un eroe. Sono molto orgogliosa di te”.

Il cantautore replica agli haters

Di tutta risposta anche Ayle tiene a sottolineare di essere felice per il riconoscimento raggiunto. Anche perché sa in cuore suo, per certi, di aver vinto la competizione con se stesso, non lasciandosi abbattere alle prime difficoltà, anche a dispetto di non crederebbe nel suo talento, “contro tutto e tutti”. Nel frattempo, i telespettatori attivi via Instagram si dicono perlopiù felici della promozione del giovane al serale di Amici 2024, che per gli haters del cantautore vedrebbe proprio quest’ultimo a rischio eliminazione alla prima puntata in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Che Ayle possa perdere la scommessa fatta sul suo talento, rivelandosi l’eliminato al primo appuntamento serale di Amici 2024 di Maria De Filippi? Resta il punto di domanda.

I prof Pettinelli e Todaro in vista del Serale si confrontano con la loro squadra, Lil Jolie, Ayle e Giovanni al telefono con la famiglia… Questo e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/EmQfj1Vd2D — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 14, 2024













