Amici 2024, canto e ballo si sfidano in concerto-live/ Holden sorprende all’esordio: le reazioni

Ha il via una nuova sfida nella sfida di canto ad Amici 2024 di Maria De Filippi, con il debutto in concerto live a prova di canto e ballo, per Holden, Mida , Petit, Sarah Toscano, Marisol e Dustin nel secondo circuito. I semifinalisti in corsa per un posto alla finale di Amici 2024, come emerge nel daytime del talent show in onda il 7 maggio 2024, sono chiamati ad esibirsi per la prima volta dal vivo in una notte emozionante, a prova di staging sul palco.

Un momento dalle emozioni al cardiopalmo, le cui immagini condivise su Instagram dalla pagina social ufficiale di Amici, ora registrano un tripudio di consensi del popolo nel web. E, in particolare, tra i concorrenti semifinalisti é la performance di Holden (al centro di una polemica di Luca Jurman) a registrare il picco di interazioni social aggreganti di consenso, tra like, commenti positivi e condivisioni degli utenti. Il figliastro d’arte, per l’occasione, si esibisce sulle note di Dimmi che non é un addio. Il singolo d’esordio ad Amici 2024 per lui, che registra la certificazione di disco d’oro per le vendite in Italia, Fimi/Gfk. Tra i rivali, la prova live ad Amici passa il microfono a Mida che schiera la ballad emotiva Mi odierai, uno dei brani più coinvolgenti tra quelli lanciati dal circuito canto. “Mi mancava sentire Mi odierai”, si legge tra i commenti social dei fan di Amici 2024.

Sul terzo podio nel sentiment dell’ordine di gradimento dei fan di Amici, vi é poi Petit, che tenta di insidiare i due idoli della Generazione zeta e i Millennials con il pezzo romantico Tornerai.

Il circuito ballo insidia il canto ad Amici 2024…

La performance di Sarah Toscano viaggia Quarta classificata, che canta la sognante Mappamondo. In ultime posizioni, poi, secondo l’ordine di preferenza che rileviamo dal mezzo social di Instagram, poi vi sono le performance di debutto live di Marisol Castellanos e Dustin Taylor. I competitor del circuito ballo, rispettivamente quinta e sesto classificato eseguono sul palco delle dinamiche ed energiche performance, sulle note di Rolling in the Deep e Falling.

I semifinalisti di #Amici23 stanno per vivere un'esperienza magica! ✨ pic.twitter.com/3aHqTKXKtY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 7, 2024













