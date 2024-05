Amici 2024, chi é il vincitore della gara inediti?/ La classifica di Radio Deejay e le reazioni

Amici 2024 di Maria De Filippi: Petit si scontra con Holden, Mida, Martina Giovannini e Sarah Toscano

Petit vince la gara inediti indetta ad Amici 2024 di Maria De Filippi, che lo vede schierato contro Holden, Sarah Toscano, Mida e Martina Giovannini. É quanto si rileva tra le immagini nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 2 maggio 2024, occasione in cui al cospetto del giudice Wad di Radio Deejay Petit apre la gara inediti esibendosi sulle note del singolo Mammamí. A contrapporsi al vincitore della gara inediti sono, poi, in ordine cronologico Sarah Toscano, Mida, Holden, Martina Giovannini , rispettivamente con i singoli appena rilasciato Sexy magica, Que Pasa, Randagi e Niente come te.

E così com’era prevedibile che accadesse, l’annessa classifica della gara inediti indetta ad Amici 2024 di Maria De Filippi viene stilata dallo stesso giudice ospite in un collegamento in streaming, Wad.

L’ordine di gradimento del giudice esterno vede primeggiare Petit con Mammamí, seguito sul podio dalla seconda classificata Sarah Toscano e sul terzo podio Holden (primo nella classifica degli streaming su Spotify). Così come si rileva tra le disposizioni degli artisti in gara secondo le posizioni in classifica e le relative votazioni del giudice ad Amici 2024:

-1) Petit primo classificato con il voto: 9

-2) Sarah Toscano seconda: 8,5

-3) Holden terzo: 8

-4) Mida quarto: 7,5

-5) Martina Giovannini quinta: 7

Delle posizioni che, inevitabilmente, dividono l’opinione degli spettatori di Amici tra gli utenti attivi sulla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi. Oltretutto, nelle ore che precedono la registrazione della settima puntata del serale in onda sabato 4 maggio 2024.

Il web si schiera: piovono contestazioni social

“Petit è sopravvalutato!”, si legge tra le prime parole nel sentiment web sui risultati della gara inediti. Poi, tra gli altri commenti aggreganti, perlopiù di contestazione si legge ancora: “Amareggiata nel vedere sempre Martina ultima, non lo merita perché ha una voce favolosa”.

“Vorrei tornare ad Amici di tanti anni fa -si legge in un altro commento social, ancora- dove le voci come Martina erano

valorizzate. Sono rimasta lì, forse per

questo per me merita di vincere”. Ma le contestazioni che valorizzano la giovane vocalità non trovano fondamenta nella gara inediti aperta per il titolo del miglior pezzo.













