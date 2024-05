Amici 2024, classifica Spotify: Holden, Sarah e Mida in Top3/ É guerra di streaming tra i singoli!

Amici 2024 di Maria De Filippi, i nuovi inediti debuttano su Spotify Italia

La gara tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi si fa infuocata, con Holden, Sarah e Mida che volano con gli streaming al debutto dei nuovi singoli su Spotify. É quanto si rileva relativamente alle ultime proposte musicali di Amici 2024, rilasciate da parte del circuito canto rappresentato dai cantanti competitor: Holden, Sarah Toscano, Mida, Petit e Martina Giovannini. Chiaramente, secondo i dati di riproduzione in streaming all’ascolto sulla piattaforma di Spotify Italia aggiornati alla data odierna 30 aprile 2024.

Nel dettaglio degli updates, Holden primeggia come la migliore nuova proposta musicale di Amici 2024, insieme al singolo EDM Randagi, seguito in seconda posizione da Sarah Toscano e il singolo sognante Sexy magica e poi ancora in terza posizione da Mida con il latin-pop di Que pasa. Più deludenti sono invece gli ascolti per Petit con il partenopeo Mammamí e Martina Giovannini con la ballad Niente come te, rispettivamente Quarto e quinta classificati.

Ecco chi vince la sfida di streaming su Spotify Italia, tra i cantanti di Amici 2024 di Maria De Filippi

Di seguito, quindi, riportati sono i dati di streaming al debutto, a 24 ore dalla data del rilascio sulle piattaforme musicali dei nuovi singoli di Amici 2024:

Randagi 133.028

2. Sexy Magica 110.889

3. Que Pasa 83.505

4. Mammamì 65.056

5. Niente come te 21.346

Dunque, tra le proposte musicali new entries sulla piattaforma di Spotify Italia, Holden e Sarah Toscano possono dirsi gli unici due competitor che raggiungono il traguardo dei primi 100mila stream al debutto dei nuovi singoli su Spotify Italia. La stessa Sarah, inoltre, debutta alla prima posizione nella classifica di vendite dei singoli su iTunes, seguita in seconda posizione dal rivale Holden. I due cantautori, intanto, sono anche protagonisti del gossip che li vedrebbe nascondere un flirt tra i banchi della scuola di Maria De Filippi.

