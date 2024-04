Amici 2024, Cristiano Malgioglio compie gli anni/ La sorpresa lo commuove: c’entra Maria De Filippi

Amici 2024 Di Maria De Filippi, il giudice del serale Cristiano Malgioglio compie gli anni

Cristiano Malgioglio é il grande festeggiato nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 26 aprile 2024. Ebbene sí, il paroliere tra i giudici adibiti alle votazioni per la fase serale di Amici compie gli anni al talent show di Maria De Filippi. Come si evince nel rinnovato appuntamento pomeridiano che fa ora incetta di interazioni social di consenso in un post sulla pagina Instagram ufficiale di Amici.

“Ma tanti auguri … – viene così sorpreso dalla produzione di Amici, con i giudici colleghi Giuseppe Giofré e Michele Bravi, Cristiano Malgioglio, che si commuove-, grazie ragazzi”. “Alla persona che ha più sandunga nel mondo” va quindi destinata una sorpresa nello studio di Amici, con tanto di momento intimista a tema, il taglio di una torta di compleanno deliziosa.

“Mi avete veramente commosso …stamattina mi sono fatto auguri da solo…io detesto gli anniversari e i compleanni, ma siete stupendi tutti”, dichiara in reaction un inedito Cristiano Malgioglio nel giorno che lo celebra. Questi, registrando una confessione particolarmente profonda di sé.

La sorpresa di Maria De Filippi

E arriva il momento C’é posta per te ad Amici, introdotto da un inedito conduttore ex ballerino concorrente ad Amici, Giuseppe Giofré. La lettera di auguri porta a Cristiano da Giuseppe é scritta dalla conduttrice e produttrice TV: “tanti auguri Cristiano, ci vediamo stasera a cena per festeggiare… ti voglio bene -Maria De Filippi “, si legge tra le righe della sorpresa epistolare, che commuove Malgioglio fino alle lacrime.

Nel rinnovato daytime di Amici, é inoltre tempo di una lezione speciale dei concorrenti con Gisella Donati. “‘Ma vieni anche domani maestra?’ – ricorda nella lezione un commovente retroscena la talentscout, che quindi si commuove al ricordo dell’insegnamento svolto in Sardegna-… che gli allievi e i genitori mi cercassero era importante per me. La scuola é importante”. Questo, mentre via Instagram é in corso la polemica che vede protagonista Mida …

