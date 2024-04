Amici 2024, Dustin Taylor allontana Gaia De Martino da Mida: “Sei un clown”/ Il web si schiera!

Amici 2024, Dustin Taylor é il “terzo incomodo” tra Gaia De Martino e Mida?

Si accende il gossip sul sospetto “triangolo” avviatosi nella scuola dei talenti cantanti e ballerini di Amici 2024, con protagonisti Dustin Taylor, Gaia De Martino e Mida. Il ballerino australiano sembra voler allarmare la rivale ballerina della vicinanza stretta con il cantante dopo la rottura in amore tra quest’ultimi, ormai ex fidanzati.

Amici 2024, Holden: "Non era semplice in due..."/ Pace fatta con Petit: la confessione

Lucia saluta i compagni in casetta, le reazioni dei cantanti e dei ballerini dopo la terza puntata del Serale e… Clicca qui e rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/mrTkr8u1lM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2024

Tra Gaia De Martino e Mida la relazione avviata ad Amici 2024 non ha avuto esito sperato dal joint fandom dei due concorrenti. Dal momento che poco prima del via alla fase serale del talent show i due si sono detti addio dandosi alla priorità del percorso di studio delle arti di categoria di appartenenza, ballo e canto. I rapporti tra Gaia e Mida si sono visti compromessi, con le prese distanze della ballerina dal cantante fino ad una recidiva della vicinanza tra i due, divenuta facilmente equivocabile come il preludio ad un ritorno di fiamma per l’occhio pubblico generale.

Amici 2024, Lucia Ferrari lascia la scuola in lacrime: "Non mi lasciate da sola/ Le reazioni all'eliminazione

Gaia De Martino é pronta a rinunciare a Mida?

Anche per lo stesso Dustin Taylor, che nel daytime di Amici 2024 datato in onda TV e streaming Mediaset l’8 aprile 2024, infatti, consiglia spassionatamente a Gaia di lasciar perdere Mida, dando la priorità allo studio della loro disciplina, il ballo. Il motivo propulsore che spinge i due talenti ballerini a prendere parte al talent show di Amici 2024.

“Gaia tu hai lesson adesso… basta con Mida! – esclama Gaia De Martino Dustin Taylor, accendendo agli occhi degli spettatori l’ipotesi di un “triangolo” amoroso nascente -perché sei innamorata e ancora sei clown …”. Per Dustin Gaia giocherebbe il ruolo del pagliaccio, o meglio reciterebbe la parte della ragazza forte senza colui che l’ha fatta capitolare ma solo all’apparenza, tanto da minacciare scarsa attenzione alle lezioni cedendo alla vicinanza di Mida e palesandosi sempre e comunque presente per l’ex. “Anche tu come Angela- é la reaction di Gaia che ammette di essere un clown anche agli occhi di Lil Jolie-… clown no …basta. Lui stamattina in relax… é stato lui a venire da me non io …”, prosegue la ballerina provando a difendersi dal possibile j’accuse di Dustin Taylor, di ogni tentativo vano per un ritorno di fiamma con Mida- …sei sempre ok con quello basta… ma secondo te? Lui zero con te… lui si sente bene con te e a lui piace la tua compagnia… sei clown, basta”, é la reaction dell’australiano “terzo incomodo”. Insomma, per il dato consiglio di Dustin Taylor a Gaia De Martino, più o meno aggregante tra i fan di Amici 2024 attivi tra le reazioni più disparate tra i commenti sui social, Mida sarebbe interessato alla presenza della ballerina nella convivenza al talent show, ma solo in termini di amicizia.

Emma Marrone: "Bellissimo finire nel vortice con te!"/ Web in tilt per la dedica ad Annalisa!

“Hai ragione- chiosa Gaia De Martino , anche se potrebbe non voler rinunciare a Mida del tutto-…sono clown… detto anche da Dustin é la fine”. Nel frattempo l’occhio pubblico attivo via social si divide in pareri di consenso e dissenso per Dustin e c’é chi sospetta che l’australiano voglia soffiare a Mida, Gaia, anche nell’ipotesi sull’intento di una conoscenza intima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA