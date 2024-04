Amici 2024, Dustin Taylor si commuove per la lettera dei genitori/ La triste confessione “Non ho molti..”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Dustin Taylor riceve un gesto di supporto inaspettato

É un Dustin Taylor particolarmente commosso il protagonista di un travolgente momento intimista, che precede la terza puntata del serale di Amici 2024. Tra le immagini nel daytime di Amici in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 4 aprile 2024, il ballerino e papabile vincitore del circuito ballo alla finale reagisce alla sorpresa che riceve da parte dei familiari.

Si tratta di un messaggio di supporto che i parenti lontani destinano a Dustin Taylor, ballerino nato in terra estera nell’Australia, espatriato in Italia per inseguire il suo sogno. Quello di affermarsi come un ballerino professionista, attraverso lo show dei talenti scoperti da Maria De Filippi. “I miei genitori sono sempre nel mio cuore – racconta Dustin Taylor del rapporto simbiotico che lo lega ai familiari, che lui considera come i suoi affetti più cari anche in mancanza di amicizie: “io non ho molti amici ma in tutti miei giorni c’é sempre il supporto per me cucciolo per me… questa é una foto miei genitori”.

Dustin Taylor: la sorpresa dei familiari commuove il popolo nel web

E tra le immagini travolgenti della sorpresa a Dustin, che commuovono gli internauti e si impongono tra i trend virali sui social, la ballerina italo americana Lucia Ferrari esplode in un fiume in piena di lacrime, spiazzando i compagni di studio e i fan fuori dal talent show. Tra gli utenti attivi online c’é chi, non a caso sospetta che la ballerina abbia in debole per l’australiano, tanto da arrivare a commuoversi pubblicamente in reazione alla lettera giunta ad Amici 2024 per Dustin Taylor.

E se nel ballo le atmosfere si fanno romantiche, nel circuito competitor di canto le vibes si dicono infuocate, con il rifiuto di Mida al guanto di sfida che lo invita al confronto sul canto schierato contro Martina Giovannini….

