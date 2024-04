Amici 2024, Gaia De Martino: “Hai un cuore buono, la tua folle magia…”/La dedica a Lil Jolie commuove i fan

Amici 2024, Lil Jolie riceve le parole mai dette dal destinatario top-secret

Lil Jolie é protagonisti nel daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi in quanto destinataria di più di un messaggio dalle parole mai dette, o almeno non direttamente dal mittente nell’attesa generale per la nuova puntata del serale del talent show.

É il momento del “message in the bottle” per i talenti ballerini e cantanti in corsa al talent show di Amici di Maria De Filippi, che finisce per commuovere il web, in particolare i fan di Lil attivi sui profili online del programma. Le immagini del travolgente momento emergono nel rinnovato daytime in onda il 12 aprile 2024. Quando Lil Jolie riceve delle parole mai dette da un mittente ignoto: “Sei una matta e non ti si può non voler bene, ogni tanto hai degli sbrocchi fuori dal comune, ma sei un personaggio fantastico.. -si legge del messaggio emozionante -, vorrei essere nella tua mente per capire costa sta succedendo nel tuo cervello quando non parli.. penso che sarebbe un’esperienza unica e mistica”.

Lil é certa di aver ricevuto il messaggio da parte di Sarah Toscano, che nel daytime di Amici 2024 finisce in lacrime: “‘E’ una chiave di lettura molto profonda e interessante.. forse è Sarah”.

Spunta la relazione di Lil con un’amica intima

E in confidenza con Gaia De Martino, poi, Lil Jolie scopre quello che si rivela essere il messaggio ricevuto da un’amica speciale, Vale LP.

La compagna artista con cui Lil ha condiviso per anni lo stesso tetto: “Hai un cuore buono, una folle magia. Ci siamo conosciute in un mare di mediocrità… Non ci é mai bastata l’idea che ha il mondo della vita. -si legge tra le parole della sorpresa epistolare-. Ma noi la vogliamo tutta questa vita. Ogni parte di te la conosco perché mi hai dato la chiave per guardarti dentro. Io una persona più”.

Lil Jolie condivide con Gaia le bellissime parole della sua migliore amica #Amici23 pic.twitter.com/HNW36JcJUI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2024

Lil Jolie e l’amata compagna si direbbero vivere una dimensione che é solo la loro: ” Da dove veniamo noi non esiste nient’altro che la fantasia”.

