Amici 2024, Gaia De Martino in crisi con il maestro Raimondo Todaro/ “Non mi sento valorizzata…”

Amici 2024 di Maria De Filippi: Gaia De Martino rifiuta il guanto di sfida contro Marisol Castellanos, alla 2a puntata serale?

Gaia De Martino é un fiume in piena ad un acceso confronto con il mentore Raimondo Todaro, nell’attesa per la seconda puntata del serale di Amici 2024. Il maestro di ballo schiera, in vista del grande appuntamento TV e streaming sulle reti Mediaset, schiera la pupilla in una guanto di sfida a prova di versatilità nel vallo, contro la diretta rivale competitor Marisol Castellanos, ballerina modella agli occhi della maestra Alessandra Celentano.

Vincitore Amici 2024, chi è il favorito al serale?/ L'ultima classifica penalizza Holden: i pronostici

E, intanto, nel daytime pomeridiano di Amici 2024 Gaia De Martino esprime il disappunto piuttosto provata a Todaro, per la scelta artistica del guanto di sfida: “Se perdiamo il punto come squadra, okay …ma se lo perdo io il punto, mi peserebbe …”- fa sapere la ballerina, provata all’idea di uscire e/o di rivelarsi la causa dell’eliminazione di un componente della squadra Todarelli.

AMICI 23 SERALE 2024, 1a PUNTATA/ Diretta, eliminati Kumo e Ayle: al ballottaggio salva Lil Jolie

Il confronto ad alta tensione, prima della seconda puntata serale di Amici 2024

“Io rimango del mio pensiero -peró é l’attestazione di fiducia di Raimondo Todaro, certo del potenziale di Gaia De Martino -…tu questo guanto lo puoi vincere, dimmi tu cosa vuoi che faccia?”. Insomma, il maestro si direbbe pronto anche all’annullamento del guanto di sfida pensato per la seconda puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi -. Io non mi sento valorizzata in questo guanto-rimarca lei- …cerco di capire se si puo’ annullare-prosegue poi il mentore inaspettatamente, quasi come a dirsi dispiaciuto per il senso di inadeguatezza arrecato alla giovane nell’attesa per la seconda puntata del serale di Amici 2024-, se ti può fare stare meglio, dai…”.

Gaia e Mida si sono lasciati ad Amici 2024/ Lei piange e lo implora: "Non posso lasciarti andare", lui gela

E, intanto , il sentiment social dell’occhio pubblico di Amici 2024 s’infiamma sulla pagina Instagram del talent show, con una pioggia di critiche come il commento aggregante al centro della polemica su Gaia De Martino. La giovane é tacciata di infantilismo e immaturità, dal momento che eviterebbe di mettersi alla prova: “che palle, stai diventando pesante”, sentenzia qualche utente.

Questo, mentre per il circuito canto Holden é chiamato al guanto di sfida contro Mida…

Con il passare dei giorni Gaia continua ad avere dei dubbi sul guanto di sfida lanciato dal suo prof Raimondo Todaro #Amici23 pic.twitter.com/mnwvu1EyM3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 29, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA