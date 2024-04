Amici 2024, Gaia De Martino innamorata di Mida: “Tornare insieme? Resta importante”/ Confessione a Verissimo

Amici 2024, Gaia De Martino e il legame speciale con Mida: “Tornare insieme? Lui è importante, fuori si vedrà”

Non è stato facile il percorso di Gaia De Martino al Serale di Amici 2024, infortunatasi dopo le prime puntate è stata sostituita da un’altra ballerina, Aurora Ranvestel nelle varie sfide. Quest’ultima però è finita al ballottaggio la scorsa puntata vivendo poi eliminata. Ed a questo punto anche Gaia è stata eliminata da Amici 2024. Ospite oggi a Verissimo la ballerina partenopea ha raccontato come ha vissuto l’eliminazione dal talent di Canale5 e poi si è anche sbilanciata sulla storia d’amore con Mida, Christian Mida nata all’interno della scuola. Tra i due è possibile il ritorno di fiamma?

Marisol, lite con Petit ad Amici 2024?/ "Ingelosita per Francesca Tocca": lo spoiler dal serale

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Gaia ha confessato di essere ancora innamorata di Mida e non esclude che i due possano ritornare insieme: “È stato importante anche lui in questo percorso di crescita, la mia prima relazione le mie prime emozioni verso un ragazzo. Mi ha aiutato in tanti punti deboli, mi ha aiutato a superarli inconsapevolmente. Rimane una persona molto importante per me ma poi si vedrà fuori” E subito aggiunto: “Siamo molto diversi e forse è per quello che ci siamo trovati. A me piace sempre pensare positivo nelle cose e continuerò a farlo è sempre difficile viversi dentro una bolla poi magari fuori potrebbe essere diverso. Sicuramente io gli voglio bene ed avremo modo di vedere le cose fuori.”

Lil Jolie glissa su fidanzato: "Innamorata della vita"/ "Eliminata da Amici 2024? Ecco come ho reagito"

Verissimo, Gaia De Martino confessione dopo l’eliminazione da Amici 2024: “Ci sono stati dei momenti molto forti”

Dopo aver parlato di Mida, Gaia De Martino sull’eliminazione da Amici 2024 ha invece rivelato: “Era il quarto anno che ci provavo” E poi ha aggiunto: “Ci sono stati dei momenti molto forti che mi hanno fatto andare avanti nonostante questo infortunio per me è una crescita molto importante quello che è successo agli Amici sono cambiata tanto e questo è importante.”

Subito dopo è intervenuta anche la sua sostituta Aurora Ranvestel, anche lei bravissima ballerina, che avendo perso il ballottaggio con Sarah Toscano ha causato l’eliminazione di Gaia da Amici 2024. Quest’ultima ha speso parole di stima e riconoscenza nei confronti della sua collega rivelando che sin da subito ha sempre sostenuto che una sua eventuale eliminazione non sarebbe mai stata colpa sua.

Sofia Cagnetti eliminata ad Amici 2024?/ Colpo di scena nel guanto di sfida contro Marisol, poi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA