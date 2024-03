Amici 2024: Giovanni e Nicholas fuori dal serale, ma premiati da Marlú/ La sorpresa agli eliminati

Amici 2024 di Maria De Filippi: Marlú premia Nicholas e Giovanni

Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni sono i due nuovi eliminati alla competizione tra i talenti ammessi alla fase serale di Amici 2024. Da amici e compagni di squadra nonché pupilli di Raimondo Todaro, a nemici giurati, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni hanno chiuso in definitiva ogni rapporto. A partire dal momento in cui quest’ultimo non venendo promosso al serale dal maestro ha cambiato squadra accettando la proposta del nuovo mentore Emanuel Lo, di passare al team Cuccalo per un posto alla sfida seralista. La competizione avrebbe compromesso i rapporti tra i due nuovi annunciati eliminati e per una curiosa serie di particolari Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni diventano protagonisti della doppia eliminazione segnata alla seconda puntata del serale di Amici 2024, in onda sulle reti TV e streaming il 30 marzo 2024.

Nicholas Borgogni é l’eliminato al termine della prima manche e Giovanni Borgogni non batte l’eliminata provvisoria della seconda manche Marisol Castellanos, divenendo il secondo eliminato al termine della terza manche al ballottaggio finale nella seconda puntata serale di Amici 2024.

Il premio Marlú é un invito a…

Eppure per i due eliminati di Amici 2024, sulla scia del j’accuse che nel web vede gli utenti malevoli tacciarli di fingere una guerra fake tra loro per catalizzare l’attenzione mediatica per visibilità e un tornaconto economico personali, ricevono una clamorosa sorpresa. Così come annunciato con un post di notifica sul profilo Instagram di Marlú, il summenzionato brand di gioielli partnership del talent show di Maria De Filippi premia il talento del latinista Giovanni Tesse e il ballerino modern Nicholas Borgogni.

E il riconoscimento é un premio di riconoscimento di merito al talento stimato del valore di 7mila euro in gettoni d’oro. Un invito destinato ai giovani (forse ex Amici) a investire la vincita in denaro per la formazione e la crescita, sul talento nel ballo, attraverso lo studio.











