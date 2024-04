Amici 2024, Giovanni Tesse choc a Verissimo: “Bruttissimo incidente”/ “Ho rischiato di perdere la vista”

Giovanni Tesse choc a Verissimo: “In un brutto incidente mi sono fratturato zigomo, osso dell’occhio e setto nasale”

Dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 2024, Giovanni Tesse è stato ospite della puntata di oggi di Verissimo, sabato 6 aprile 2024, ed ha ampiamente parlato del suo percorso nella storia, del legame con gli altri allievi e con i professioni ed inoltre ha rivelato, insieme a Nicholas Borgogni anche lui ospite nel talk di Canale 5, che i due si sono chiariti e sono ritornati di nuovo amici. Tuttavia durante l’intervista il ballerino ha rivelato anche un difficile momento che ha attraversato. Un brutto incidente in cui ha rischiato di perdere la vista.

Nel dettaglio, infatti, Giovanni Tesse ha confessato di essere stato vittima di un brutto incidente ed ha rischiato di perdere la vista: “Nel 2019 ho fatto un bruttissimo incidente e mi dicevano che non avrei potuto ballare. Io prima facevo anche arti marziale, sono cintura nera di Karate, e non l’ho più fatto perché rischiavo che se fossi salito sul ring a combattare con un pugno o calcio o botta in faccia avrei rischiato un sacco. Ho rischiato un sacco. Nell’incidente mi sono fratturato lo zigomo, l’osso dell’occhio ed il setto nasale. Bruttissima esperienza che non auguro a nessuno.” E poi ha aggiunto che dopo l’incidente ha iniziato una vita nuova.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, si è sbilanciato anche sulla vita privata Giovanni Tesse, è fidanzato? A domanda diretta dalla conduttrice l’ex ballerino del Serale di Amici 2024 si è lasciato andare. “Qui c’è da aprire un capitolo non so se ce la facciamo con i tempi” ha premesso il ballerino che poi ha aggiunto: “Io sono entrato nella scuola che ero fidanzato però in corso d’opera per problemi di qui e di lì ora sono da solo. Però più che altro in questo momento non è una mia priorità perché sono concentrato sul ballo e sul lavoro vorrei ‘vendermi al meglio’ ora inizia il difficile.”











