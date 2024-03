Amici 2024: Giovanni Tesse e Martina Giovannini sono la nuova coppia?/ Un dettaglio non sfugge ai fan!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse e Martina Giovannini sono sempre più vicini

Giovanni Tesse e Martina Giovannini sono la preannunciata nuova coppia, nel mezzo della fase serale di Amici 2024 di Maria De Filippi? Il ballerino latinista e la cantante dalla voce soul sembrano particolarmente vicini, intimi e complici, forse un po’ troppo in quanto compagni di squadra Todarelli capeggiata dai rispettivi insegnanti di ballo e canto, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Tanto da scatenare nel sentiment dell’occhio pubblico attivo via social il sospetto che possa essere sbocciato tra loro un flirt, ad Amici 2024 di Maria De Filippi.

In particolare é virale tra le immagini di discussione social di Amici 2024, il video che immortala Giovanni Tesse mentre chiede a Martina Giovannini una sessione di beauty care a base di ceretta per il corpo, in vista della seconda puntata del serale del talent show di Maria De Filippi.

Esplode il gossip sul nuovo amore di Amici 2024

“Hai lezione? No ed é perfetto – incalza Martina, il bel latinista Giovanni -andiamo bene… mi devi fare la ceretta del braccio …”. Ma l’estetista professionista tra i cantanti in corsa ad Amici 2024 proprio non si direbbe certa di volersi prestare al favore di Giovanni Tesse: “meglio col pelo -sentenzia la bella e brava Martina Giovannini, in confidenza col possibile flirt Giovanni Tesse-, a me piacciono i peli e senza non si può vedere dai… io non te li faccio…”.

Tuttavia, alle prime cure di Martina Giovannini coadiuvata dalle collaboratrici compagne di studio e rivali ad Amici 2024, in termini di ceretta non mancherebbero dolori. Ma chi bello vuole apparire, in tutti i modi dovrà comunque soffrire. Giovanni lo sa bene e il suo urlo di dolore alla ceretta, quasi sicuramente, sarà il preludio per una forma impeccabile alla seconda puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

O almeno di questo si direbbe certo il joint-fandom di Giovanni (che promette di essere più caldo) e Martina, che sul profilo Instagram di Amici é pronto a scommettere che i beniamini siano prossimi all’ufficializzazione di un nuovo amore!

