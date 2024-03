Amici 2024, Giovanni Tesse: “Sarò più caldo e…”/ La replica alla critica del giudice Cristiano Malgioglio 

Amici 2024 di Maria De Filippi: Giovanni Tesse replica alla critica di Cristiano Malgioglio

Giovanni Tesse é uno tra i papabili allievi cantanti e ballerini candidati al titolo di nuovi eliminati al serale di Amici 2024. Al rinnovato serale del talent show di Maria De Filippi, l’allievo ballerino latinista di Raimondo Todaro ha ricevuto, in occasione della prima puntata seralista, un j’accuse piuttosto forte da parte di uno dei tre giudici.

Nel dettaglio Cristiano Malgioglio ha tacciato Giovanni Tesse di non essere dotato del giusto carisma, in quanto ballerino di danza latin, dal momento che il giovane non avrebbe il giusto temperamento nella sua disciplina. Ossia, testualmente, la giusta “sandunga“.

Insomma, le vibes della sfida serale si fanno a dir poco infuocate, a favore di un’impennata di ascolti per il talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity.

“Manca la sandunga, il sangue bollente”- é la sentenza di Malgioglio, e non può mancare la First reaction choc di Giovanni Tesse, al rinnovato daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 25 marzo 2024: “sono rimasto deluso… Il giudice é andato ad attaccare un punto debole… come a dire ‘non mi sei arrivato'”.

La reaction di Giovanni Tesse alla critica del giudice Cristiano Malgioglio

Nel frattempo , intanto, nella classe di talenti ballerini e cantanti in corsa per un posto alla finale del serale di Amici 2024 c’é chi vuole esprimersi sulla questione Giovanni Tesse, mentre Petit si impone come rivale diretto di Holden per il circuito canto. “Non eri al top”, sentenzia l’amica rivale ballerina italo-americana Lucia Ferrari, ai danni di Giovanni e in favore del giudice Malgioglio. Ma Giovanni Tesse non si sarebbe per vinto: “spero che da tiepido possa diventare più caldo”.

