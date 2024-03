Amici 2024, Giovanni Tesse smonta Alessandra Celentano: “Un’incoerente”/ L’affondo accende il serale

Amici 2024 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse é una furia: c’entra la maestra Alessandra Celentano!

É un Giovanni Tesse particolarmente polemico il protagonista di un nuovo affondo destinato ad Alessandra Celentano, ad Amici 2024. Quando si fa ormai sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 23, il ballerino latinista, tra i concorrenti ammessi alla nuova fase del talent show da prima serata sulle reti TV e streaming, definisce la maestra di danza “incoerente”. L’attacco, così come trapela nel daytime di Amici 2024 (edizione di Amici 23) in onda il 12 marzo 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset, giunge da parte di Giovanni Tesse nei riguardi di Alessandra Celentano dal momento che lei -fa detta di lui- registra un “dietrofront” clamoroso alla formazione delle tre squadre protagoniste della sfida serale di Amici 2024.

Mew, lancia "Posatenebre" ad Amici 23/ La rinascita dopo il ritiro dal talent

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi formano la prima squadra competitor con i rispettivi allievi di ballo e canto e, per l’occasione, la maestra sentenzia che il suo team non sia secondo a nessuno, dichiarando in particolare guerra aperta contro i “Todarelli”, di cui fa parte il concorrente allievo ballerino Giovanni Tesse. Per la Celentano, inoltre, Giovanni sarebbe da ritenersi limitato al suo stile, mancando di versatilità e genialità nel genere di appartenenza, il ballo latino. Ma ecco che prontamente arriva il contrattacco del latinista allievo di Raimondo Todaro: “Livello coerenza: Celentano. Tutto il pomeridiano ‘bravo Giovanni, migliori’. Serale: non sei versatile”.

Amici 2024, Celentano e Zerbi sicuri di vincere il serale/ Attacco a Todaro e Pettinelli: "Secondi a nessuno"

L’attacco di Giovanni Tesse contro Alessandra Celentano infiamma la competizione del serale di Amici 23!

Una replica clamorosa, da parte del concorrente competitor tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 2024, che accende nel vero senso la competizione infuocata tra i talenti ballerini e cantanti scoperti all’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi. Che Alessandra Celentano possa presto replicare all’affondo di Giovanni Tesse, intanto, non si direbbe un’ipotesi azzardata!

Per il circuito canto, nel frattempo, Holden e Petit si aggiudicano un nuovo ed importante record, divenendo tendenze per la musica su YouTube Italia al rilascio dei rispettivi singoli dai titoli “Solo stanotte”, “Tornerai”.

Serale Amici 2024, Holden da favorito alla finale a eliminato?/ Il cantante preoccupato per la squadra













© RIPRODUZIONE RISERVATA