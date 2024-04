Amici 2024, ha inizio il televoto del serale: chi sono i finalisti?/ La classifica

Amici 2024, i concorrenti si sfidano per un posto alla semifinale

S’infiamma la gara tra i talenti cantanti e ballerini di Amici 2024 di Maria De Filippi e intanto al talent é indetto il televoto che apre la semifinale e la finale. Mentre sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per la decretazione dei concorrenti finalisti ammessi alla gara di epilogo con in palio il montepremi finale di Amici 2024, la produzione del talent show di Maria De Filippi anticipa l’apertura di un televoto speciale.

Ebbene sì, stando a quanto nel dettaglio annuncia la pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi in occasione della fascia pomeridiana del talent show in onda il 24 aprile 2024 sulle reti Mediaset é aperto il primo televoto del serale. In vista della semifinale al serale di Amici, l’occhio pubblico é così chiamato ad esprimere la propria preferenza tra i concorrenti in corsa per il titolo di semifinalista, nella speranza di accaparrarsi un posto alla puntata finale del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Si avvicina la finale di Amici: la rosa dei finalisti

“Nel daytime di domani, 24 Aprile, verrà aperto e chiuso un televoto!- si apprende tra le righe di un post speciale che Amici rilascia sul re dei social, Instagram -. Correte sul sito di http://Wittytv.it per maggiori info e tenetevi pronti”. Nel frattempo, intanto, la produzione incalza i singoli concorrenti sulle loro preferenze, relativamente alla rosa dei finalisti di Amici.

E al quesito ricevuto, nell’attesa che si rilevi una classifica di gradimento del pubblico che anticipi la rosa dei finalisti i concorrenti rimasti in gioco ad Amici 2024 non lesinano delle risposte, per certi versi controverse e compromettenti.

Dustin esprime la preferenza a favore di Sofia, Marisol, Holden e Petit includendo se stesso; Marisol dà il voto oltre che a sé, a Mida, Dustin, Holden e Petit. Sofia favorisce se stessa, Marisol, Dustin, Petit, Martina. Martina sceglie se stessa, Holden, Petit e Sarah. Petit opta per Sofia, Martina, “io”, Holden, Dustin, Marisol. “Io, Petit, Holden, Dustin e Marisol”, é poi la finale ideale di Mida, l’unico a risultare innominato alle nomination per la finale di Amici 2024 dai compagni di squadra.

E, inoltre, lo stesso Mida é al centro del j’accuse ricevuto da parte di Petit ad Amici 2024…

