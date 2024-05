Amici 2024, Holden: chi sono i genitori Paolo Carta e Rebecca Galli?/ Musicista di Laura Pausini e..

Tra i talenti uscenti di Amici 2024 di Maria De Filippi, Joseph Carta in arte Holden é atteso ospite a Verissimo. Non tutti tra i telespettatori dell’attesa puntata del talk in onda domenica 26 maggio 2024, sanno che il giovane sia il figliastro d’arte di Laura Pausini e figlio del marito musicista della cantante Paolo Carta e l’ex moglie storica Rebecca Galli.

Holden é il terzogenito figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta e…

Il secondo eliminato alla puntata finale di Amici 2024, Joseph Carta in arte Holden, é il terzogenito figlio maschio che il musicista e marito di Laura Pausini, Paolo Carta, ha avuto dall’ex moglie Rebecca Galli dopo Jacopo e Jader Carta.

Holden nel corso della sua esperienza di studio della musica intrapresa al talent show non ha mai menzionato in TV le sue origini vip. Neanche facendo mention della sua famiglia e in particolare dei rapporti instaurati con la neosposa del papà musicista, Laura Pausini, che pochi mesi fa nel 2023 convolava a nozze con il padre Paola Carta.

La situazione familiare di Holden é al centro della polemica

Le origini così come l’appartenenza familiare di Holden ad oggi spesso oggetto di discussione sul conto dell’ospite a Verissimo. Di recente, infatti, a rendersi portavoce dell’accusa generale nel web che lo taccia di beneficiare di un trattamento favorevole nell’industria musicale perché figlio del marito musicista di Laura Pausini é stato Luca Jurman.

L’ex collaboratore di Laura Pausini ed ex insegnante di canto ad Amici in particolare ha accusato Holden di non meritare la partecipazione ad Amici 2024, dopo che il giovane ha registrato una serie di assenze e un ritiro al talent show anche per effetto di una forte crisi di ansia: “Vorrei che tu andassi fuori dal programma immediatamente, senza passare dal via. Ciao! -ha chiosato contro Holden-. Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino”

