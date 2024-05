Amici 2024, Holden contro Mida: Lorella Cuccarini lancia il guanto creatività/ Le reazioni

Amici 2024, Holden affronta Mida al guanto di sfida: le anticipazioni della settima puntata serale

Holden e Mida sono i preannunciati diretti rivali in un guanto a prova di creatività lanciato da Lorella Cuccarini per la settima puntata serale di Amici 2024. O almeno questo é quanto si rileva tra le immagini del daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming il 3 maggio 2024.

Per l’occasione, nel rinnovato appuntamento di Amici 2024, Lorella Cuccarini sfida la squadra capeggiata da Rudy Zerbi e in particolare Holden e a prova di creatività, schierando l’allievo cantautore Mida. La prova chiama i due sfidanti cantautori a lasciarsi andare ad una produzione personale per la rivisitazione del brano originale Nessuno mi può giudicare.

Un guanto di sfida, quello che si preannuncia tra Holden e Mida per la settima puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, che si direbbe essere avvincente e dall’esito non scontato. Soprattutto dal momento che almeno inizialmente Mida avrebbe una reaction avversa al guanto voluto dalla sua stessa insegnante di canto.

A detta dello sfidante moro il guanto potrebbe rivelarsi controproducente per la squadra e in favore agli avversari, dal momento che darebbe terreno fertile a Holden di mostrare la sua capacità di producer e ingegnere del suono oltre ad essere un cantautore.

Mida all’affondo di Zerbi e Cuccarini…

Quindi, non manca neanche la frecciatina a Rudy Zerbi, tacciato di non aver saputo valorizzare Holden al serale: “Sembra assurdo che Holden (primo classificato per gli stream su Spotify) non abbia ancora mostrato di essere un produttore”, sentenzia lo sfidante allievo di Cuccarini, che poi rincara la dose con le affermazioni avverse alla Cuccarini: “il suo é un guanto che dovrebbe lanciare Rudy, non la mia professoressa”.

Insomma, Mida si direbbe essere non poco incerto di affrontare la prova che lo attende e che lo vorrebbe vedere schierato contro Holden. Nel frattempo, intanto, i fan di Amici si dividono nel supporto dei beniamini cantautori, via social.











