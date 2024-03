Amici 2024: Holden é il papabile vincitore, Petit e Mida lo minacciano/ Il pronostico sulla finale!

Amici 2024 di Maria De Filippi, si profila la Top 5 dei talenti per il titolo di vincitore: la media-bookie delle scommesse online!

Holden é il preannunciato vincitore del circuito canto e al contempo vincitore assoluto alla finale di Amici. É quanto si rileva a prima firma su Il sussidiario.net in un pronostico che si fonda sulla media-bookie, tra le scommesse online aperte per il titolo di vincitore ad Amici. Il talent show fondato sulla sfida tra i talenti nei circuiti di appartenenza ballo e canto.

Tra gli undici concorrenti ballerini e cantanti, al netto dei due ultimi eliminati Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni del secondo appuntamento serale di Amici 2024, Holden é quotato come il possibile vincitore assoluto del talent show il che lo erge al contempo anche come il possibile vincitore di canto alla finale tanto attesa. Questo, con il cantautore di Solo stanotte quotato a 2.00. A seguire, il cantautore di Tornerai, Petit, é giocato al titolo di vincitore di Amici, in seconda posizione, a quota 2.50.

La posta in gioco vede poi terzo classificato al titolo tanto ambito, Mida, che reduce dal rilascio del singolo Fightclub é giocato a 5.00.

S’infiamma la competizione serale, tra i talenti scoperti ad Amici 2024 di Maria De Filippi!

In quarta posizione , in Top5, prosegue ancora la quota canto che batte handsdown il ballo alle previsioni della finale di Amici 2024, con Martina Giovannini, che reduce dal rilascio di Da quando ho smesso di amarti é quotata a 10.00.

Quinta posizione, a chiusura della classifica dei Big Five che si profila sul pronostico del possibile vincitore di Amici 2024 di Maria De Filippi, secondo le scommesse dei bookmakers, poi, per la quota ballo del talent show rappresentata dal pupillo di Alessandra Celentano, ossia il ballerino australiano Dustin Taylor. E insieme a lui anche la cantautrice di Attimo, Lil Jolie, con i due talenti appaiati a quota 15.00.

Per la serie, il canto sarebbe destinato ad affondare il ballo, alla puntata finale di Amici 2024. Ma sarà davvero tutto scritto dalle scommesse, il finale del talent show?











