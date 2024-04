Amici 2024: Holden e Mida al top e Petit, Martina, Sarah deludono/ Escono i singoli: i risultati al debutto 

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden e Mida primeggiano per il volume di plays

Alla mezzanotte del 30 aprile si registra il rilascio sulle piattaforme dei nuovi inediti dei cantanti in corsa ad Amici 2024, tra le cui proposte Holden e Mida primeggiano in modo particolare.

A Holden e Mida, si aggiungono Sarah Toscano, Petit, Martina Giovannini per la pubblicazione della nuova proposta musicale che infiamma la competizione già infuocata corrente alla fase serale del talent show di Maria De Filippi. Il “maestro”, al centro della polemica per la scelta di assentarsi dalla gara inediti voluta per concentrarsi sull’autoproduzione del singolo, rilascia Randagi a grande sorpresa nella stessa data di pubblicazione prevista per le proposte rivali. Holden quindi si aggiunge al gruppo dei competitor della gara inediti che lo ha visto grande assente nel daytime di Amici 2024.

Se il brano-sorpresa é una middle up tempo dance-elettro, Mida rilascia l’inedito spagnoleggiante Que Pasa. Tra le proposte più deludenti al debutto Sarah Toscano opta per una sognante Sexy magica. Petit si ispira sempre al fenomeno di Napoli con Mammamí. Martina Giovannini rilascia la nuova ballad Niente come te. E mentre s’infiamma l’attesa generale per la messa in onda della puntata finale di Amici 2024, prevista in diretta a maggio 2024, Holden e Mida segnano la differenza primeggiano rispettivamente su YouTube e Spotify.

Per la Generazione zeta, poi…

Tra gli indicatori dell’andamento al debutto dei nuovi singoli di Amici 2024, Holden primeggia su YouTube con il maggior numero di plays registrato per Randagi. Oltre 9mila in meno di 24 ore a partire dal rilascio, per la precisione. Questo mentre Mida segna la differenza al debutto nella playlist Generazione zeta all’attivo su Spotify Italia dove lui segna il miglior debutto al terzo posto, seguito da Holden quarto.

Dopo Devastante di Olly, JVLI e NERO MASCARA di bnkr44, habemus quindi Mida e Holden in Top 5 seguiti da DIAMANTI GREZZI di CLARA.

