Amici 2024, Holden fuori dal serale prima della finale come LDA?/Il nemico é l’ansia: “Mi segue lo psicologo”

Amici 2024, Holden ha più di un comune denominatore con LDA: la minaccia che aleggia, prima della finale

Tra i papabili vincitori di Amici 2024, Holden ha tra i rivali un nemico principale da battere, che é un comune denominatore con LDA, ovvero l’ansia legata allo stress. Il figliastro d’arte di Laura Pausini, figlio del marito musicista Paolo Carta della cantautrice di fama global ha ammesso di soffrire di ansia e attacchi di panico, soprattutto in periodi vissuti a prova di stress. Questa é la dichiarazione che tra le altre rilascia Joseph Carta in arte Holden, incalzato dal talentscout Rudy Zerbi circa la motivazione legata alla sua ennesima assenza registratasi ad Amici 2024.

Da tempo l’occhio pubblico attivo via social sottolinea la tendenza di Holden ad alienarsi dalle attività di gruppo. Peraltro anche criticata a colpi di giudizi affettati e sparati a zero, che tacciano il giovane di smanie di protagonismo, noncuranza e svogliatezza rispetto alle dinamiche del talent show dedicato ai ballerini e i cantanti al debutto.

Ma, chiamato a dare spiegazioni rispetto alla ultima assenza alla lezione del duetto in calendario con il compagno di squadra Petit, Holden ammette di essere seguito da uno psicologo e che il suo disturbo dell’ansia e gli attacchi di panico sono alla base delle assenze e la sua alienazione dalle attività in appuntamento, perlopiù di gruppo. Per effetto di una crisi psicofisica, lo stesso recordman del disco di platino raggiunto in tempi biblici nella storia di Amici, LDA, alla fase serale di Amici 21 si vedeva finire a rischio, per poi essere eliminato alle semifinali su volontà espressa dai giudici adibiti alle votazioni Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia: quella di tutelare il giovane dal suo “momento buio”.

“Non sono andato a lezione perché dovevo vedere il mio psicologo – spiega Holden, svelando al mentore avuto in comune ad Amici con LDA, Rudy Zerbi, il problema-. Sono in una condizione molto difficile e non so come arriverò alle 21. Questo è il motivo per cui non sono andato da Petit. Sono arrivato oltre il mio limite». Il cantante Holden poi, sempre in preda alla recidiva del suo disturbo, sbotta sentendosi chiamato in causa (con Petit che lamenta di essere lasciato solo a lezione e Zerbi che non si capacità della defezione) rispetto ad un problema di cui non ha colpa e che lo accomuna a LDA: “Andate tutti affancul*, pezzi di merda*!”, esclama Holden, per poi uscire dalla sala studio e non fare più rientro al talent show. Salvo poi fare dietrofront, chiedendo alla produzione di poter essere riammesso alla gara serale di Amici 2024.

Holden é riammesso al serale di Amici 2024: rischia l’uscita di scena per via dell’ansia?

«Un po’ mi ha spaventato il pensiero di aver abbandonato la squadra -fa sapere al rientro che é oggetto di accesa discussione via social su Amici 2024, Holden-, mi sono sentito come di avervi voltato le spalle -. Mi dispiaceva e volevo chiarire che lo sbrocco è dovuto alla mole di lavoro e di stress. Per me continuerebbe ad essere una sfida nella sfida anche in questa condizione. Ho chiesto di poter parlare con Rudy e la Celentano per cercare di chiarirci.».

E in una successiva convocazione straordinaria della squadra al completo, quindi, Holden parla ai compagni di studio Petit, Marisol Castellanos, Dustin Taylor e i caposquadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, convenendo insieme al resto della formazione per la sua riammissione al serale di Amici 2024. Saranno i giudici adibiti alle votazioni, eventualmente, a decretare la sua uscita di scena. E più di tutti gli altri rivali, il nemico giurato al serale, per Holden, così come lo é stato per LDA, é ora l’ansia. La stessa che faceva uscire di scena, alle semifinali di Amici 21, il vincitore mancato Luca D’Alessio al talent show di Maria De Filippi.

