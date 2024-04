Amici 2024, Holden: la cover di Senza di me fa breccia nei fan/ Diventa un trend su TikTok!

Amici 2024, Holden é tra i protagonisti della sesta puntata serale: la cover che fa breccia!

Tra i protagonisti della sesta puntata del serale di Amici 2024, Holden canta e incanta sulle note della cover di Senza di me, imponendosi così tra gli highlights.

Il cantautore allievo di Solo stanotte é ora candidato al titolo di vincitore di canto e vincitore assoluto alla finale di Amici, dopo una travolgente cover che fa emergere un lato inedito di sé. Una versione fresh & cool del figliastro d’arte di Laura Pausini viene fuori al sesto appuntamento serale di Amici, quando Holden é chiamato a interpretare il brano originale Senza di me di Franco126, Gemitaiz e Venerus.

“Una volta é colpa tua…-canta tra i lyrics rappresentativi del pezzo pop-rnb che fa impennare la quota di Holden al titolo di candidato ideale per il posto di finalista ad Amici 2024-, due volte é colpa mia… ma dove vai senza di me”. Anche se scanzonato e irresistibilmente sexy, stavolta, Holden resterebbe però un inguaribile romantico, quando canta poi nella speranza di non imbattersi in una nuova cocente delusione d’amore : “prendi a pugni il cuore se ritorno un’altra volta da te”.

Holden di Amici 2024 diventa un trend su TikTok

Tra i trend dei video della sesta puntata serale di Amici 2024 ora virali su TikTok, si impone quindi Holden. “Bravissimo HOLDEN, spacca tutto!”, si legge tra i commenti degli utenti aggreganti rispetto alla cover. E poi ancora, tra gli altri commenti: “Il maestro ha spaccato”. Poi, però si legge la contestazione social che taccia Rudy Zerbi e in generale la squadra Zerbi-Cele di non attribuire le giuste assegnazioni al cantautore, nel mezzo della competizione serale tra i talenti di Amici 2024: “Non capisco perché non gli fanno cantare i suoi inediti, soprattutto quando Holden é a rischio al ballottaggio”, chiosa qualche contestatore.

Nel frattempo, inoltre, Holden si aggiudica un voto positivo tra le pagelle di fine puntata…

holden canta senza di me#amici23 pic.twitter.com/bNMaQMUpxH — archivio amici 23 (@waxiello) April 27, 2024













