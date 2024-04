Amici 2024, Holden nel mirino del web/ Gli elogi dei giudici Bravi e Malgioglio dividono

Ami i 2024, Holden finisce nel mirino del web

Holden é il papabile vincitore del circuito canto e vincitore finale alla puntata di epilogo di Amici 2024, anche se é al centro di una polemica web. Nel dettaglio il figliastro d’arte di Laura Pausini, in quanto figlio del marito musicista Paolo Carta della popstar emiliana, si vede ora al centro delle contestazioni social che lo tacciano di fare uso e abuso di effetti musicali sul palco e di non meritare quindi il suo posto in corsa alla fase serale del talent show di Maria De Filippi con in palio un cospicuo montepremi tra i riconoscimenti di merito al talento nelle discipline di categorie di appartenenza, ballo e canto. La polemica nasce dal j’accuse diramato via social di Luca Jurman, ex insegnante di canto ad Amici. L’esperto a partire dal profilo personale gestito via Twitch accusa la produzione del talent show di estendere la facoltà ai concorrenti cantanti di esibirsi beneficiati dagli effetti musicali come l’autotune, per la manipolazione della voce volta al miglioramento dell’informazione.

Non a caso, tra gli haters attivi online c’é chi ora via social si scaglia contro Holden, che a prima firma Il sussidiario.net é dato per il papabile principale candidato al titolo di vincitore assoluto di Amici, agli exit poll dei pronostici sulla finale di Amici 2024. Peraltro beneficiato dagli elogi dei giudici Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, che al nuovo appuntamento serale di Amici si dicono soggiogati dal talento del cantautore figliastro d’arte. “Vincitore assoluto dei super raccomandati.Vergogna..” -sentenzia qualche utente al centro della polemica su Holden, e poi si legge ancora tra le contestazioni -, “Ma vincitore di che? Credo che l’unica che merita è Martina con una voce pulita”.

E c’é da sottolineare intanto che tutti i cantanti in corsa al talent show hanno piena facoltà di esibirsi ricorrendo agli effetti musicali, incluse Sarah Toscano e Martina Giovannini tra gli elementi più intonati del circuito canto, con quest’ultime che non rifiutano riverbero e autotune in più di un’occasione, ad Amici 2024.

Nel frattempo la polemica social s’infiamma, relativamente al content della seconda puntata serale di Amici dove Holden ha eseguito tra le performance una cover di Heaven e una sulle note di Fai rumore, segnando i momenti highlights per il numero di views su TikTok. “Eppure la Sua diciamo Matrigna ha fatto dichiarazioni molto chiare e contrarie ad usare quello strumento, avrebbe potuto insegnargli a cantare veramente…”, si legge tra le righe di un messaggio aggregante su Facebook, che allude ai legami di famiglia che vincolano Holden e Laura Pausini.

