Amici 2024, Holden: “Non era semplice in due…”/ Pace fatta con Petit: la confessione

Dopo la crisi del sodalizio nei Zerbi-Cele, Holden e Petit suggellano la pace personale e artistica ad Amici 2024. Di recente Petit lamentava l’assenza di Holden sopraggiunta all’ennesima defezione di quest’ultimo in sede di lezione, per i preparativi di un duetto. Una lamentela a cui seguiva poi la sonora paternale del caposquadra Rudy Zerbi ai danni di Holden e il conseguente ritiro del figliastro d’arte di Laura Pausini, che ammetteva di soffrire di ansia e attacchi di panico. Motivo per cui il giovane tenderebbe spesso all’alienazione dalle attività sociali. Dopodiché Holden faceva rientro ad Amici, una volta chiesta la sua riammissione alla produzione nel talent show per la fase serale della sfida tra i talenti ballerini e cantanti in corso.

E, intanto, al rinnovato daytime di Amici 2024, datato sulle reti TV e streaming l’8 aprile 2024, Holden si dichiara felice di aver recuperato in pieno il sodalizio avviato con Petit in occasione del duetto portato a termine sulle note di Tango, il brano di Tananai competitor a Sanremo 2023. La collaborazione é ora virale sul re dei social, Tik Tok, e al di là del feedback positivo dell’orecchio pubblico sulla terza puntata serale di Amici 2024, Holden é fiero del progetto di coppia con Petit, dal momento che é riuscito ad abbattere il suo limite dell’ansia.

Anche Petit dà un feedback positivo del duetto con Holden

“Secondo me non era un pezzo semplice da fare in due – fa sapere Holden a margine della collaborazione ben riuscita alla terza puntata del serale di Amici 2024-, la prima volta nel condividere il palco sereno, di solito é per me ansiogena come esperienza si é sentita la connessione con Petit“. E il riscontro del duetto é più che in positivo anche per Petit: “una delle più belle esibizioni fatte da me …da fuori é uscita una cosa bellissima”.













