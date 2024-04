Amici 2024, Holden pubblica a sorpresa il singolo “Randagi”/ É polemica: c’entra l’assenza alla gara inediti

Amici 2024, Holden rompe il silenzio social sul rilascio del nuovo inedito

Holden infiamma la polemica web corrente su Amici 2024, dal momento che si prepara per il rilascio di “Randagi”, che é fuori dalla gara inediti indetta al talent show. Dopo essere risultato grande assente alla gara tra gli inediti del talent in uscita il 30 aprile 2024, con tanto di motivazione piuttosto dibattuta, Holden rompe il silenzio sul caso mediatico che lo coinvolge.

Accade mentre l’opinione dei fan di Amici 2024 si divide a metà tra fan e haters. C’é chi sostiene la sua musica e le sue scelte artistiche e chi invece contesta la sua assenza alla gara inediti tacciando Holden di fare autogestione e di essere quindi privilegiato da un trattamento ad personam in sul favore, nella scuola dei talenti.

Tuttavia, riattivatosi tra le Instagram stories il cantautore spiega di aver convenuto di rilasciare il nuovo inedito proprio nella data del rilascio previsto per i restanti prossimi singoli in uscita dei rivali in corsa nel canto di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Il nuovo messaggio di Holden é social: le info sul rilascio del nuovo singolo Randagi

“Il mio nuovo inedito é Randagi- fa sapere Holden nel nuovo intervento che rompe il silenzio sull’assenza dalla gara inediti indetta prima della finale di Amici, con le anticipazioni sul nuovo singolo -…é fuori lunedì a mezzanotte e potete presalvarlo qui”.

Quindi, si direbbe a tutti gli effetti ufficiale la data di rilascio del nuovo singolo di Holden, per la gioia dei fan del cantautore e figliastro d’arte di Laura Pausini. Randagi é in uscita alla mezzanotte di lunedì 30 aprile 2024, in tutte le piattaforme musicali.

Questo, mentre intanto il diretto rivale per un posto alla finale di Amici 2024, Mida, si lascia andare ad una cruda replica al giudice Malgioglio rispetto alla sentenza critica del sesto serale.











