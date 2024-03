Amici 2024, Holden rischia: Cuccarini lo sfida al guanto con Mida/ “Un po’ mi diverte…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden finisce a rischio alla seconda puntata serale? Spunta il guanto di sfida

Holden é tra i tredici concorrenti più a rischio alla seconda puntata serale di Amici 2024, dal momento che é chiamato ad un guanto di sfida, contro Mida. A volere la prova di canto é nella nuova dichiarazione di sfida alla squadra Zerbi-Cele, Lorella Cuccarini dei Cuccalo.

“Ti assegno un guanto-staging contro Mida”- fa sapere Lorella Cuccarini nel suo videomessaggio indirizzato allo sfidato Holden , allievo pupillo di Rudy Zerbi ad Amici 2024, ed é il guanto di sfida sulle note di Mediterranea di Irama. L’invito della Cuccarini é anche in auspicio che Holden si lasci andare sul palco aprendosi ad una nuovo modus operandi di performance sul palco, più dinamica e di interazione con l’occhio pubblico che possa servirsi anche dell’apertura al movimento fisico e il linguaggio del corpo: “muovendoti sul palco, interagendo col pubblico e una professionista nella danza che sarà a disposizione per l a performance”.

Holden rifiuta il guanto di sfida alla 2a puntata serale di Amici?

Lorella Cuccarini, quindi, ritiene che il guanto di sfida sia fattibile e non tacciabile di iniquità al cospetto dei giudici alla sentenza attesa nella seconda puntata serale di Amici 2024: “sono certa che ti aiuterà a reagire, hai stile e credibilità -prosegue il messaggio a Holden-, ma devi capire che non sei ascoltato solo in radio”. Insomma, per la Cuccarini Holden può scoprirsi anche un abile performer oltre ad essere un cantautore intimista.

E, intanto, al confronto con il mentore Rudy Zerbi che lo incalza sulla decisione da prendersi rispetto al guanto di sfida per il secondo appuntamento serale di Amici 2024, il sentiment di Holden si divide a metà tra l’essere “imbarazzato” e “divertito”. A quanto pare, quindi, a primo acchito Holden non si rifiuterebbe di prestarsi all’ardua prova di sfida.

La prof Cuccarini ha lanciato un guanto di sfida di staging tra Mida e Holden! #Amici23 pic.twitter.com/VkF30cVRaB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 29, 2024

“Un po’ mi imbarazza, un po’ mi diverte”, fa sapere il cantautore primo classificato nel circuito canto competitor di ballo ad Amici 2024, secondo l’ordine di gradimento dell’occhio pubblico.











