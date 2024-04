Holden sempre più vicino alla vittoria di Amici 2024/ Lo spoiler dal terzo serale conferma: “Ha conquistato…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden é un protagonista alla terza puntata del serale!

Holden compie un passo in più verso la vittoria di Amici 2024 nel corso del terzo serale. Lo spoiler arriva dalle anticipazioni di SuperguidaTv, e svela che il cantante della squadra di Rudy Zerbi ha ottenuto, nel corso della puntata, un altro riconoscimento, e non in una delle manche della gara del serale.

Secondo le anticipazioni, tra le prove indette dalla produzione in partnership con gli sponsor di Amici 2024, Holden risulta essere un vincitore tra i protagonisti della puntata. Si parla più precisamente della sfida indetta con il brand partner di Amici, Tim. “Vince Holden -si legge tra gli spoiler della terza puntata del serale di Amici 2024-. La sua esibizione con Fai rumore della scorsa settimana è stata la più emozionante”.

Holden vince la gara Tim: le anticipazioni di Amici

Stando ai dati raccolti dai radar di Tim, rispetto al volume delle interazioni social e online raccolte per le varie esibizioni dei concorrenti ballerini e cantanti alla seconda puntata del serale di Amici, Holden ha quindi la meglio, sbaragliando la concorrenza. La performance eseguita dall’allievo cantautore di Rudy Zerbi, in una cover sulle note di Diodato con Fai rumore, può quindi dirsi vincitrice della sfida Tim. Questo, per essere l’esibizione migliore, come la più influente a mezzo social, per effetto dell’incidenza social tra i like, i commenti e le condivisioni favorevoli e di consenso a supporto di Holden.

Insomma, Holden si preannuncia così essere uno dei protagonisti assoluti alla terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. L’atteso appuntamento TV e streaming di Amici, d’altra parte, segna la disfatta dei Cuccalo, con le allieve ballerine che finiscono nominate al rischio al titolo di eliminata, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari.











