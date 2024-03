Amici 2024: il bacio tra Kumo e Isobel Fetiye Kinnear infiamma il serale/ É nata una nuova coppia?

Amici 2024, il serale si tinge di rosso passione: nasce la nuova lovestory?

Ha inizio la lovestory di coppia nel mezzo del serale d Amici 2024, o almeno questo é il sentiment del gossip che aleggia su Kumo e Isobel Fetiye Kinnear. Ma non solo. Ebbene sí, anche Giovanni Tesse ed Elena D’Amario sono coinvolti nel gossip di cronaca rosa che vedrebbe almeno un concorrente nel talent show di Maria De Filippi capitolare tra le braccia di una ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici 2024.

Emanuel Lo dopo l'eliminazione di Kumo da Amici 2024 assicura: "Ci vediamo fuori"/ Nuovi progetti insieme?

Mentre si infiamma la competizione tra i tredici talenti ballerini e cantanti in corsa al serale di Amici 2024, la prima puntata seralista del talent show in onda il 23 marzo 2024 vede Kumo e Giovanni Tesse abbandonarsi ad un bacio infuocato in una delle prove di danza previste. É il momento del bacio stampo divenuto virale via social, che immortala Kumo dell’avvicinamento passionale con Isobel Fetiye Kinnear e Giovanni Tesse mentre si lascia andare al fuoco della passione con Elena D’Amario. Immagini che intanto restano il sospetto dell’occhio pubblico di utenti attivi via social che sia nata la passione per almeno una nuova presunta coppia ad Amici 2024. E il gossip sul possibile nuovo idillio del talent show di Maria De Filippi s’infiamma con il preludio di un possibile “triangolo”.

Amici 2024: Martina Giovannini é una finalista preannunciata?/ Parla il giudice Cristiano Malgioglio

Esplode il poliamore ad Amici 2024?

Perché, sulla scia del clamoroso “tradimento” che ora vede i due ballerini concorrenti di Amici 2024 chiudere i rapporti tra loro, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni si contenderebbero le attenzioni intime della ballerina professionista Elena D’Amario.

La sexy mora nel corpo di ballo di Amici 2024, alla prima puntata serale del talent, si lascerebbe andare ad una spiccata vicinanza fisica nel ballo anche con Nicholas Borgogni, ormai ex amico di Giovanni Tesse, per la gioia di casa Mediaset e a favore di una impennata di ascolti del talent show di Maria De Filippi. E nell’attesa di ricevere conferma o smentita sul gossip di una lovestory dalle parti coinvolte, intanto, Nicholas non perdona Giovanni, mentre s’infiamma la competizione serale…

Amici 23 serale: rapporti chiusi tra Nicholas e Giovanni, dopo il "tradimento"?/ Interviene Maria De Filippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA