Amici 2024, interrotta la registrazione del secondo serale a causa di un incidente/ La scena tagliata

Amici 2024, puntata interrotta durante la registrazione: cosa è successo?

Il secondo Serale di Amici 2024 ci ha offerto ancora una volta uno spettacolo iconico; sfide, confronti, dibattiti. Non è mancato nulla nell’ultimo appuntamento con la fase ad eliminazione del talent di Canale 5, comprese due uscite piuttosto importanti: Nicholas e Giovanni. Uno scenario curioso ha però attirato l’attenzione degli appassionati, soprattutto in riferimento ad un aneddoto riportato già dalle anticipazioni circolate nei giorni precedenti.

Come riporta Novella 2000, già nei giorni scorsi era circolato il retroscena di una improvvisa interruzione delle riprese del secondo serale di Amici 2024. Sul ‘caso’ non vi erano però dettagli aggiuntivi e i telespettatori non vedevano l’ora di scoprire con la messa in onda cosa fosse accaduto. A dispetto dei più curiosi, la puntata di ieri sera non ha chiarito la vicenda poiché la scena in questione – come riporta il portale – sarebbe stata tagliata.

Amici 2024, la rottura del pavimento in vetro durante l’esibizione di Mattia Zenzola

Stando a quanto riporta Novella 2000, l’interruzione della registrazione del secondo Serale di Amici 2024 avrebbe visto il coinvolgimento di Mattia Zenzola, new entry nel cast di professionisti del talent. Nello specifico, il giovane talento era stato chiamato per un esibizione dimostrativa in vista di una sfida tra due allievi che si sarebbe dovuta realizzare subito dopo. Un piccolo incidente avrebbe però costretto la regia a fermare la registrazione per ovviare al problema.

Stando a quanto riporta il portale, durante l’esibizione di Mattia Zenzola si sarebbe lesionata una piastrella in vetro del pavimento. La situazione ha dunque portato alla momentanea interruzione della registrazione del secondo Serale di Amici 2024, con tempestivo intervento degli addetti ai lavori. Una volta risolto l’inconveniente, al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti, la registrazione della puntata è ripresa regolarmente.

