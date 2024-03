Amici 2024, Kumo fidanzato con Martina Giovannini? Silenzio rotto a Verissimo/ E sull’incidente: “Perso rene”

Kumo di Amici 2024 parla de terribile incidente a Verissimo: “Riscontro ancora conseguenze”

Ospite nella puntata di oggi di Verissimo, il secondo eliminato da Amici 2024, Kumo, si è raccontato in una lunga intervista concessa a Silvia Toffanin. Innanzitutto ha spiegato come è nata la sua passione per la danza, a 13 anni e poi c’è stato il brusco stop di un anno a causa di un brutto infortunio dal quale si è ripreso con fatica e costanza ha pi ha rotto il silenzio rivelando se è fidanzato. Ed a proposito del grave incidente Kumo ha rivelato: “È successo sei anni fa, 2018, sono stato in Ospedale a Roma dopo l’operazione a Formia, poi a Roma con un’altra operazione in chirurgia… sono stato un mese da solo. Ho avuto un incidente in moto un signore non mi ha visto e mi ha preso in pieno e mi hanno esportato un rene.”

E poi Kumo di Amici 2024 sull’incidente che l’ha costretto a stare fermo un mese ed ad una lunga convalescenza ha aggiunto: “Delle conseguenze le riscontro nella vita quotidiana, non posso bere, devo stare attento al sale, devo bere tantissimo, troppa fatica mi fa girare la testa…Io mi sento stra in colpa per i miei genitori, per lo spavento che si sono presi. Perdere un figlio è un dolore enorme ed io lo stavo dando ai miei genitori. Adesso li ascolto di più e gli voglio molto bene. “

Durante l’intervista il giovane ballerino, il cui nome all’anagrafe è Tiziano Coiro ha spiegato l’origine del suo particolare nome d’arte: “Kumo è un soprannome che mi è stato dato. Io mi ricordo che negli angolini ci sono i ragnetti e dopo un mese da solo in cui mi chiedevo perché mi era successa questa cosa poi ho parlato con una mia amica appassionata di manga giapponesi che ha tradotto ragno in Kumo ed è diventato il mio nome d’arte.”

Spazio ha avuto poi la vita privata, ad Amici di Maria De Filippi 2024 sembra sia nato l’amore tra il ballerino ed una cantante, ma qual è la verità? Kumo è fidanzato con Martina Giovannini? Il ballerino a Verissimo ha smentito il flirt: “Io niente sono entrato fidanzato ma mi sono lasciato e con Martina nulla…le voglio un sacco di bene” Insomma, tra i due c’è una bellissima amicizia ma nulla di più. Ed è concentrato sul suo sogno: calcare i palcoscenici più prestigiosi.











