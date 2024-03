Amici 2024, Kumo vs Giovanni Tesse: sfida all’ultimo sangue per il serale/ La classifica della gara ballo

Amici 23/Amici 2024 di Maria De Filippi: Kumo e Giovanni Tesse si sfidano per un posto al serale!

La nuova ed ultima puntata domenicale nel pre-serale di Amici 23- Amici 2024 di Maria De Filippi vede la gara di ballo sfidarsi all’ultimo sangue, per una la maglia dorata, Giovanni Tesse e Kumo. Quest’ultimi non hanno ancora ricevuto la maglia di accesso alla fase serale di Amici 23 e alla rinnovata gara di ballo della domenica, come anticipano le annesse anticipazioni di Superguida TV e Amici news online, relativamente alla puntata del 10 marzo del talent show di Maria De Filippi, si sfidano per la conferma all’ambito upgrade.

Tra gli ospiti in studio Kledi Kadiu e Nancy Berti sono i giudici esterni della gara domenicale di ballo, che in particolare vede

i due competitor così posizionarsi nella classifica della gara classica di ballo:

primo posto per: Giovanni Tesse;

secondo posto per Kumo.

La seconda sfida nella gara ballo é quella a prova di improvvisazione ed é giudicata da Garrison Rochelle: i ballerini, per la nuova prova, sono chiamati a ballare, con in palio la maglia del Serale al centro studio. La annessa classifica?

La sentenza, prima del serale di Amici 23-Amici 2024 di Maria De Filippi

Il primo classificato in questo caso é Kumo e il secondo é Giovanni Tesse. Quest’ultimo durante questa nuova prova si ferisce. “Pare abbia sbattuto contro uno spigolo. Hanno dunque cambiato la maglia al centro perché l’aveva macchiata di sangue e ne hanno messa subito una pulita”, anticipano tra le minuziose riprese della puntata, gli spoiler di Amici 23-Amici 2024.

Tuttavia, entrambi i due ballerini competitor Kumo e Giovanni Tesse sono promossi alla fase serale di Amici 23-Amici 2024, e il circuito ballo e così interamente ammesso all’upgrade tanto ambito tra i 15 concorrenti confermati con la maglia dorata. Mentre per il circuito canto, Holden, Petit e Mida si impongono come la Top 3 nella classifica di Amici relativa agli ascolti in streaming su Spotify Italia…

