Amici 2024, la gara speciale infiamma il serale: é polemica per la classifica/ Sofia diventa una furia!

Amici 2024, Sofia Cagnetti rischia l’eliminazione al serale? La classifica stilata dal pubblico desta preoccupazione

La gara speciale aperta tra i talenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 2024, al cospetto del giudizio del pubblico in studio, scatena in Sofia Cagnetti una reazione avversa. Le posizioni dei tredici concorrenti stabilite dalla classifica della nuova gara, aperta al titolo di preferito del pubblico giudice in studio ad Amici, destano consensi e dissensi. Sia dentro che fuori le mura della casetta che accoglie i talenti in corsa al talent show di Maria De Filippi.

In particolare molto forte può dirsi la reazione avversa all’ordine di gradimento del pubblico votante nello studio ad Amici, di Sofia Cagnetti. “Io mi rendo anche conto che manca poco tempo …- fa sapere una tesissima Sofia Cagnetti, non appena appresa la sua penultima posizione in classifica-, ho paura che non riesco a far capire chi sono …rispetto a prima sono un’altra”. Insomma, sembra proprio che la ballerina allieva di Emanuel Lo non accetti l’idea di vedersi incompresa dagli spettatori di Amici 2024, sia come persona che come artista.

Insieme a lei, a rischio, relativamente ai rispettivi penultimo e ultimo posto in classifica, può ora dirsi anche l’ultimo classificato Nicholas Borgogni. La classifica stilata dal neo giudice adibito alle votazioni, il pubblico presentatosi a numero chiuso nello studio Elios di Mediaset alla gara speciale, desta tuttavia più preoccupazione in Sofia, che proprio non accetterebbe l’idea di rivelarsi una papabile candidata al rischio eliminazione o comunque non qualificata alla puntata finale di Amici 2024. Dal momento che non godrebbe del consenso degli spettatori. Più pacata é la reazione di Nicholas Borgogni, che conforta la compagna rivale nel circuito ballo, provando a calmare gli spiriti bollenti dovuti alla temuta classifica:

“Devi darti tempo …la vita non si costruisce in pochi minuti …devi darti tempo”, é la magra consolazione che Sofia Cagnetti riceve in segno di supporto da Nicholas Borgogni.

Ma va però sottolineato che il risultato della classifica di gradimento, con Dustin Taylor e Marisol Castellanos appaiati in pole position potrebbe comunque rivelarsi l’indicatore di rischio eliminazione fondato per gli ultimi classificati, al preludio di una eventuale doppia uscita di scena dal talent show con due eliminati. In particolare, in vista della seconda puntata serale del serale di Amici 2024, prevista in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 30 marzo 2024.

Sofia, dopo aver scoperto la sua posizione in classifica, si sfoga in sala relax con Nicholas e Gaia #Amici23 pic.twitter.com/KnME6J1GS8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 28, 2024













