Amici 2024: Lil Jolie attacca i giudici del serale, frecciatina al rivale Petit/ “Stavolta meritavo il punto”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie sentenzia sui giudizi dei giudici

Lil Jolie avanza un attacco non troppo velato ai giudici adibiti alle votazioni alla fase serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Questo, relativamente ai voti che Lil Jolie riceveva nella seconda puntata serale di Amici 2024 con Nicholas eliminato, in seguito alle sfide di canto disputate contro Mida e Petit. E proprio relativamente al confronto con Petit, in particolare, Lil Jolie si sarebbe aspettata il punto a favore, per la squadra dei Todarelli nel mezzo della sfida a tre squadre in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi.

“Io penso che lei sia una bomba- esordisce Martina Giovannini tra le reazioni alle votazioni dei giudici conferiti a Lil Jolie, tra i cantanti rivali -, ogni tanto mi trovo d’accordo con Michele Bravi”. Il j’accuse di Bravi, tra i giudici adibiti alle votazioni del serale, é che Lil Jolie si presenti sul palco con un freno a mano e che possa dare di più.

Lil Jolie e l’attacco non troppo velato a Petit

Tra le altre reaction a caldo in merito alla seconda puntata del serale di Amici 2024 c’é chi come la ballerina Sofia Cagnetti pensa che Lil Jolie si stia dando per “sconfitta…”. Tuttavia é presto svelata la verità di Lil Jolie, tra le verità nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming il 2 aprile: “perché dovrei imparare a essere sfacciata e fortemente…-ammette Lil Jolie, svelando di soffrire il peso dei giudizi esterni e quindi le votazioni dei giudici andate in favore a Mida e Petit, al doppio confronto che la vedeva schierata contro i due cantanti in puntata al serale-…. Non si poteva non premiare Petit per lo show -prosegue poi la cantautrice di Attimo-. Ma credevo che l’emozione venisse premiata”.

E non é tutto. Perché , infine, lo sfogo della cantautrice di Attimo, prosegue in una frecciatina a Petit, per il punto preso a suo discapito: “Questa volta un punto me lo meritavo”.

In casetta i ragazzi continuano a confrontarsi sui giudizi ricevuti durante la seconda puntata del Serale e… #Amici23













