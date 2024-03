Amici 2024, Lorenzo Ferroni: infortunio prima del Serale per il ballerino/ Cos’è successo alle prove

Amici 2024, il ballerino professionista Lorenzo Ferroni infortunato durante le prove

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sembrano trovare conferma nel diretto interessato, Lorenzo Ferroni, ballerino professionista di Amici 2024 si è infortunato durante le prove per il Serale. Come riportano tra gli altri Novella2000 e Comingsoon.it durante le prove generali in vista delle puntate del Serale uno dei ballerini professionisti si è fatto male, l’indiscrezione inziale non indicava di quale tra i vari professionisti si trattava fino a quando il ballerino in questione non è uscito allo scoperto con un messaggio su Instagram.

Lorenzo Ferroni si è fatto male durante le prove per il Serale di Amici 2024. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram con un post in cui si mostrava con le stampelle ed il commento eloquente: “Giorni lenti, giorni anziani.” Insomma per il professionista del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi la sua avventura inizia in salita, per riprendersi ci vorrà un po’ di tempo e tutti si augurano che possa recuperare il più velocemente possibile per ritornare a danzare.

Lorenzo Ferroni, chi è il ballerino infortunato ad Amici 2024: nel cast del talent dallo scorso anno

Chi è Lorenzo Ferroni, il professionista di Amici 2024 che si è fatto male durante le prove in vista del Serale? Il ballerino in passato ha partecipato ai casting del talent show nel 2017. La sua determinazione lo ha portato a diventare un ballerino professionista a tutti gli effetti e lo scorso anno aveva già partecipato alla fase del Serale facendo parte del corpo di ballo. Si spera che possa riprendersi presto per partecipare nelle prossime puntate del Serale.

Nel frattempo, per quanto riguarda il Serale di Amici di Maria De Filippi 2024 dalle anticipazioni si scopre che sono stati annunciati ufficialmente i tre giudici, scelti gli allievi che vi accederanno e quelli eliminati, e formate le squadre con i relativi allievi e professori. Non resta, dunque, che attendere l’inizio. La prima puntata del Serale di Amici andrà in onda sabato 23 marzo a partire dalle 21.25 circa su Canale5.

