Amici 2024, Lucia Ferrari lascia la scuola in lacrime: “Non mi lasciate da sola/ Le reazioni all’eliminazione

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari va via dalla scuola dei talenti tra le lacrime

Lucia Ferrari é la quinta eliminata alla terza puntata del serale di Amici 2024 e deve lasciare la scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi. Così come emerge nel daytime di Amici 2024 in onda l’8 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, l’allieva ballerina modern protetta da Emanuel Lo esce di scena dal talent show che l’ha resa nota in Italia, perché risultata perdente al ballottaggio che la vedeva schierata contro Gaia De Martino. E la reaction all’uscita di scena é tra le lacrime per lei.

“Boys dal momento in cui entrata é stato bellissimo- fa sapere nel messaggio di addio destinato ai compagni di viaggio talenti ad Amici 2024- stare qua con voi, che ispirate con le vostre canzoni e i vostri balletti… mi sentivo di non meritarmelo… tanti momenti belli lascio e io vado a finire le valigie poi via”. Quindi, l’ultima richiesta prima dell’uscita di scena dalla scuola é commossa e commovente: “finite di aiutarmi, non mi lasciate da sola”. Lucia Ferrari si lascia aiutare dai compagni di viaggio nei preparativi del ritorno a casa, ma prima dedica un messaggio speciale alle amiche del cuore Martina Giovannini e Gaia De Martino.

La reunion é prevista all’uscita da Amici 2024

“Carissima stanza verde- si rivolge l’Italia americana uscente di Amici 2024 alle roomates-. Martina e Gaia, siete state il mio supporto dal giorno 1 …avete saputo ascoltare i drammi e le crisi e aiutarmi a prendere forza quando non riuscivo da sola… anche da casa piangerò… Gaia basta fare la umile”. Quindi non manca l’appuntamento ad una reunion tra amiche: “Serata gossip fuori, appena uscite assolutamente”. Ma non può mancare la nostalgia unita al messaggio di addio: “il problema é che mi mancherete tutti da morire …spaccate tutto da Lucia”.

Per Lucia è arrivato il momento di lasciare la scuola di #Amici23, ma prima legge ai suoi compagni alcune parole che ha scritto per loro 💛 pic.twitter.com/bZa4eLXHhx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2024













