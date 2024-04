Amici 2024, Marisol Castellanos in crisi: “Non sono una principiante..”/ La risposta ai giudici del serale

Amici 2024 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos replica alla sentenza del sesto serale

É una Marisol Castellanos piuttosto adirata la protagonista del rinnovato daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi, e il risentimento nasce anche dai risultati dell’ultimo appuntamento serale. La sesta puntata del serale di Amici l’ha chiamata ad una serie di prove nella sfida a tre squadre, nel ballo. Delle esibizioni che nel caso della diciottenne hanno per certi aspetti deluso l’aspettativa generale maturata dall’occhio pubblico sul suo conto in quanto ballerina allieva e talento scoperto dalla maestra Alessandra Celentano nella scuola di Maria De Filippi.

E, intanto, nel rinnovato daytime di Amici 2024 datato 29 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Marisol Castellanos registra un sentiment altrettanto pregno di delusione. “Mi é dispiaciuto perché sembrava avessi fatto qualcosa da principiante, come fossi inguardabile” …- fa sapere nello sfogo a margine dei risultati sulla performance della sesta puntata serale di Amici, Marisol Castellanos.

La classe si schiera e…

E il riferimento é non troppo velato alla sentenza non proprio edificante dei giudici così come al guanto di sfida voluto da Emanuel Lo contro la pupilla Sofia Cagnetti – “come se mi avesse messo in difficoltà Emanuel, ma é palese…”.

E dalla classe c’é chi si schiera anche a difesa dei giudici, come Sarah Toscano: “Mi é piaciuta un sacco e mi é piaciuta anche Sofia …io avrei fatto difficoltà a votare”. Marisol Castellanos, al di là del fastidioso dolore accusato al ginocchio crede di aver registrato una buona performance: “Mi viene sempre criticato il fatto che non arrivi mai un messaggio dritto, ma si sono detta okay…”.

Questo, mentre si avvicina la messa in onda della puntata finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, di cui si rilevano le prime anticipazioni TV e streaming con tanto di data di messa in onda in diretta…













