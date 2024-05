Amici 2024, Marisol Castellanos: “Non mi aspettavo di vincere contro Dustin”/ “Petit è stato fondamentale…”

Sono trascorse appena 48 ore dalla finale di Amici 2024, scandita dalla vittoria di Sarah nella categoria canto e dal trionfo di Marisol Castellanos nel circuito di danza. Proprio quest’ultima – come riporta Coming Soon – è stata intervistata da TvBlog a poche ore dalla conclusione del talent e sono emerse interessanti considerazioni sia sul finale che nel merito della tenera liaison con il cantante Petit.

“Non me lo aspettavo, anche perché Dustin ha un’impronta internazionale, lo stimo tantissimo; ho preso molto spunto da lui. Davanti alle carte quando mi sono ritrovata con lui pensavo sarebbe passato lui…”. Queste le considerazioni di Marisol Castellanos dopo la finale di Amici 2024, ancora incredula di essere riuscita ad avere la meglio sull’allievo che nel corso di questa edizione ha primeggiato con lei nel circuito dedicato alla danza. “Quando ho visto che avevo vinto io ho provato un’emozione fortissima. Non mi aspettavo di battere Sarah; sabato sera l’ho vista esplodere. Una bomba, nessuno poteva fermarla, si merita la vittoria”.

Dopo aver passato in rassegna le fasi finali di Amici 2024, Marisol – sempre nell’intervista per TvBlog – non poteva che esprimersi anche a proposito della storia d’amore con Petit, nata proprio tra i banchi di scuola del talent. “Io e lui stiamo insieme; il mio percorso qui non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Mi ha dato tanto: è stato presente, mi è stato vicino, mi sono sfogato con lui”. La ballerina – come riporta Coming Soon – ha poi aggiunto: “Avere una persona così vicina è stato fondamentale. Sì, posso dire che si balla meglio da innamorata”.

Concludendo l’intervista per TvBlog, Marisol Castellanos si è espressa con parole di stima e affetto nei confronti della maestra Alessandra Celentano e non ha escluso un possibile ritorno ad Amici in qualità di professionista. “La Celentano è stata un’insegnante molto presente, le sono grata. Il lavoro sull’espressività in particolare mi è servito tantissimo, ero bloccata e mi ha tirato fuori cose che non pensavo di avere”. La ballerina – come riporta il portale – avrebbe poi aggiunto: “Se mi piacerebbe tornare come professionista? Assolutamente sì, in questa scuola ho imparato tanto, è stato un onore stare con professionisti di questo calibro. Restare qui per me significherebbe continuare a studiare”.











