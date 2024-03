Amici 2024, Marisol Castellanos: “Non mi sento la prima della classe…”/ Il duro sfogo infiamma il serale!

Amici 2024 di Maria De Filippi: Marisol Castellanos replica alla sfida di Raimondo Todaro

Marisol Castellanos é una dei talenti ballerini e cantanti più temuti al serale di Amici 2024 e intanto replica al j’accuse che aleggia sul suo canto. C’é chi la taccia di sentirsi nel pieno del suo potenziale di ballerina, cullata dall’ala protettrice della maestra Alessandra Celentano, in quanto ballerina ritenuta da quest’ultima una allieva esemplare.

“Io non mi sento la prima della classe -é la pronta replica di Marisol Castellanos al j’accuse sul suo conto ad Amici 2024 -, ho alcune lacune… ho problema alle spalle di postura …sí, ma non é un problema così grave e anche il mood della choreo mi ha portato ad essere più dritta” -prosegue la ballerina che quindi non teme la nuova prova così come non ha temuto l’ultimo guanto alla prima puntata serale-… Io ho studiato hip hop e non penso sia un problema a farlo”.

Marisol Castellanos batte Gaia De Martino al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi?

Tuttavia, Marisol Castellanos non é certa di riuscire a portare il punto in favore alla squadra, con il guanto di sfida voluto dal maestro Raimondo Todaro per la seconda puntata serale di Amici 2024. La prova al guanto di hip hop schiera Marisol Castellanos contro la rivale avversaria Gaia De Martino, su volontà dell’insegnante di danza di quest’ultima, Raimondo Todaro.

Chiaramente starà ai tre giudici del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi stabilire in puntata l’equità e quindi la fattibilità del guanto voluto dall’esperto insegnante di danza e marito della ballerina professionista e sex symbol, Francesca Tocca. Questo, mentre per il circuito canto Holden si direbbe il cantautore candidato alla vittoria finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, per il consenso espresso dai giudici adibiti alle votazioni Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré…

