Amici 2024, Marisol Castellanos: “Prima o poi arriva qualcosa di bello…”/ La verità sul difficile passato

Amici 2024 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos parla della sua vita in tenera età

Marisol Castellanos si lascia andare ad una confessione molto forte sul passato top secret, vissuto nel corso della crescita personale e artistica prima dell’esordio TV ad Amici 2024. La ballerina allieva di Alessandra Celentano é quotata al titolo di candidata favorita alla vittoria del circuito ballo e il trionfo finale di Amici 2024, per le scommesse online sulla puntata di epilogo del talent show di Maria De Filippi. E, intanto, mentre é atteso il nome della nuova eliminata la giovane ha modo e occasione di parlare della e alla fanciulla che porta dentro, da sempre, il lato recondito che l’ha condotta ad Amici 2024 per poter inseguire il sogno di fare della passione nutrita per danza la sua carriera artistica.

“Le direi Marisol non sarà facile…-esordisce tra le dichiarazioni rilasciate nel talent show di Maria De Filippi, Marisol Castellanos, che non ha mai fatto mistero di essere tendente al perfezionismo cosi come di essere rimasta vittima dell’anoressia -, … nell’adolescenza un po’ in salita le direi tieni duro”- aggiunge poi la ballerina classica parlando sempre della e alla sé fanciullina, sognatrice”-. Ma non é tutto.

Il consiglio all’io fanciullino in Marisol Castellanos

“Nei momenti dove quello che ami fare ti sembra difficile continua a crederci – é il consiglio spassionato che poi Marisol darebbe all’io fanciullino sognatore che vive dentro in generale e in particolare dentro di lei-… dopo un periodo così ti aspetta qualcosa di bello a quell’età io volevo ballare ho trovato ostacoli.. e cercherei di prepararla a questo”. Insomma la concorrente più giovane tra i competitor in corsa al talent show di Maria De Filippi é consapevole di vivere oggi in una fase perlopiù positiva della sua vita personale e artistica. In mancanza di autostima la giovane ha spesso pensato di non meritare il successo, ma oggi riesce a godere delle prime soddisfazioni personali. Dal momento che raccoglie i primi frutti di tutti i sacrifici fatti nel tempo, che l’hanno condotta nella scuola di Amici per poter superare delle nuove prove psicofisiche, volte alla formazione al lavoro di ballerina professionista.

